부상 트라우마 극복한 변소정. 올스타전 최고의 별로 등극하다

최종수정 2026-01-04 16:45

부상 트라우마 극복한 변소정. 올스타전 최고의 별로 등극하다
변소정. 사진제공=WKBL

변소정(22·BNK)이 올스타전 최고의 별이 됐다.

팀 포니블에 속한 변소정은 4일 부산 사직실내체육관에서 열린 여자프로농구 올스타전에서 양팀 통틀어 최다인 25득점을 폭발, 기자단 투표 총 62표 중 43표를 얻어 올스타전 MVP에 등극했다.

생애 첫 올스타전 출전에 MVP까지 획득했다.

부산 BNK 포워드 변소정은 2021년 신인드래프트 3순위로 뽑힌 대형 신예였다. 아버지는 전 프로농구 선수 변청운, 동생은 우리은행에서 뛰고 있는 변하정으로 농구 가족이다.

큰 좌절을 딛고 거둔 성과라 더욱 값지다. 신인 데뷔 시절 변소정은 엄청난 기대를 모았다. 이해란(삼성생명) 박소희(하나은행)와 함께 빅3를 형성하며 프로에 데뷔한 그는 강력한 파워와 테크닉을 지닌 대형 포워드였다. 당시 몇몇 감독들은 "프로에서 당장 뛰어도 통할 수 있는 실력과 파워를 지녔다"고 했다.

하지만, 2023년 11월 시즌 개막전에서 왼쪽 무릎 전방십자인대 파열이라는 큰 부상을 입었다.

그는 "신한은행 시절 당시 주전 도약을 위해 가장 몸을 잘 만들었을 때였다. 너무 큰 부상을 당해 오랫동안 걷지 못했다. 농구 기술이 기억나지 않고 당시 다쳤던 장소가 생생하게 기억나는 트라우마가 오기도 했다"며 "부산 BNK로 이적하면서 기회와 시간을 많이 줘서 마음이 편하다. 그래서 데뷔 5년 만에 올스타전도 출전했고, MVP도 받은 것 같다"고 했다.

변소정은 "커리어 하이 득점을 올스타전에서 세웠다. 올스타전이라 마음이 편했다. 마음 편하게 던졌는데, 슈팅 감각이 좋았다. 그래서 자신감 있게 던졌다"며 "올스타전보다는 정규리그에서 좀 더 잘해야 한다. 후반기 준비를 잘해서 더욱 열심히 하는 계기로 삼아야 할 것 같다"고 했다.

변소정은 MVP(상금 300만원)와 득점왕(상금 200만원) 2관왕에 올랐다. 상금에 대해서는 "아직까지 뭐가 뭔지 잘 모르겠다. 일단 상금은 이번 올스타전에서 함께 뛴 언니들과 나누고 싶다"고 했다. 부산=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임재범, '가수 은퇴' 선언..“무대 떠나려한다” (뉴스룸)

2.

'100억 CEO' 송은이, 직원 간 차별 없앴다 "연예인 식대도 상한선 1만5천원..그런데 퇴사율↑"

3.

액션 영화 산증인 배우 김영인, 별세..향년 82세

4.

현주엽, 눈에 띄게 수척·노화된 근황..“40kg 빠졌다”

5.

韓서 10일 연속 1위 '메이드 인 코리아', 글로벌 흥행도 심상치 않다..2위로 순위 급등

스포츠 많이본뉴스
1.

19세 소녀 분노의 발차기 사건→22년 뒤 올스타전을 뒤집어 놓았다. 최윤아 신한은행 감독 '발차기 오마주'

2.

깜짝 소식! "손흥민도 토트넘 돌아와라" 메시(39세, 리버풀), 선수 경력 첫 EPL 진출 성사되나..."단기 임대 추진 중"

3.

'무패패패승승무패무무패패패무패' 英 BBC 융단 폭격! '충격·한심·창피' 직격탄…손흥민 前 스승, 시즌 2번째 '경질' 위기

4.

[현장스케치]"명예 회복 노린다!" FC서울, 팬들 응원 속 2026시즌 '첫 발' 뗐다

5.

선두 경쟁 불붙었다! 현대캐피탈, '러셀 OH 승부수' 대한항공 셧아웃 제압 [인천 리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

19세 소녀 분노의 발차기 사건→22년 뒤 올스타전을 뒤집어 놓았다. 최윤아 신한은행 감독 '발차기 오마주'

2.

깜짝 소식! "손흥민도 토트넘 돌아와라" 메시(39세, 리버풀), 선수 경력 첫 EPL 진출 성사되나..."단기 임대 추진 중"

3.

'무패패패승승무패무무패패패무패' 英 BBC 융단 폭격! '충격·한심·창피' 직격탄…손흥민 前 스승, 시즌 2번째 '경질' 위기

4.

[현장스케치]"명예 회복 노린다!" FC서울, 팬들 응원 속 2026시즌 '첫 발' 뗐다

5.

선두 경쟁 불붙었다! 현대캐피탈, '러셀 OH 승부수' 대한항공 셧아웃 제압 [인천 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.