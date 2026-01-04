[현장인터뷰] 승장 유도훈 감독 "상대 부상이탈에 방심하지 않은 게 원동…

[현장인터뷰] 승장 유도훈 감독 "상대 부상이탈에 방심하지 않은 게 원동력"

[안양=스포츠조선 최만식 기자]"방심하지 않은 선수들 고마워."

연패를 허락하지 않은 안양 정관장 유도훈 감독이 선수들의 집중력에 감사를 표했다.

유 감독이 이끄는 안양 정관장은 4일 안양 정관장아레나에서 벌어진 '2025~2026 LG전자 프로농구' 부산 KCC와의 홈경기서 신인 문유현(9득점, 5리바운드, 7어시스트, 5가로채기)의 깜짝 활약에 힘입어 76대68로 승리했다.

3연승 뒤 연패를 피한 정관장은 19승10패를 기록하며 이날 패배를 안은 선두 창원 LG(20승8패)를 1.5게임 차로 따라붙었다.

이날 KCC는 기존 부상자 최준용 송교창에 이어 허웅, 드완 에르난데스가 추가 부상으로 이탈한 바람에 전력 부족, 부상 악재의 악조건이었다.

시즌 내내 선두 추격 행진을 하고 있는 정관장 선수들이 방심할 수 있었지만 그렇지 않았던 모양이다.

유 감독은 "KCC에 부상자가 많았지만 우리 선수들은 방심하지 않았다"라며 승리 소감의 말문을 열었다. 이어 그는 "이런 경기가 어렵다. 초반에 허훈을 봉쇄하려고 했다. 초반에는 잘됐다. 그런데 오펜스리바운드를 빼앗기면서 세컨드 득점을 내줬다. 역전까지 허용했다"며 아쉬웠던 점을 복기했다.

유 감독은 "공격할 때 앞선에서 문유현 변준형 박지훈과 같은 가드 자원이 많다. 자신들이 코트에 있을 때 각자의 장점을 살려줘야 한다. 4일 동안 3경기를 하면서 선수들이 힘들었을텐데 잘 극복해줘서 고맙다"라며 "다시 새롭게 준비하려고 한다"라고 일희일비를 경계했다.


유 감독은 이날 엔트리 12명을 모두 활용한 운용에 대해 "문유현이 오기 전에도 김영현 박지훈을 수비적으로 넣으면서 운영했다. 박지훈이 1라운드 때 부상으로 빠졌다. 2라운드 후반에는 변준형이 허리 부상으로 빠진 적도 있다"면서 "문유현이 부상으로 늦게 합류했지만 슈터가 필요할 때 넣어 줄 전성현이 몸을 만들어가고 있다. 상대 매치업에 따라 우리 선수들을 기용하고 있다"고 설명했다.

이날 왼발목을 접질렀던 아시아쿼터 렌즈 아반도에 대해서는 "병원 진단을 받아봐야 한다"라고 말했다.
안양=최만식 기자 cms@sportschosun.com

