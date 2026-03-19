[현장인터뷰] '7연승' 소노vs'완전체' KCC...승부처는 초반 "기 살면 무서워진다"

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[고양=스포츠조선 김대식 기자] 고양 소노와 부산 KCC는 서로 초반 승기를 잡으려고 했다.
소노 에이스 이정현과 KCC 핵심 허훈의 맞대결도 관심이 크다. 지난 5라운드 맞대결에서는 이정현이 판정승을 거뒀다. 허훈은 5반칙 퇴장을 당해 자존심을 구겼다. 이 감독도 "5반칙 때문에 저번에 조금 아쉬웠다. 5라운드에서는 아쉬운 경기를 했는데. 초반을 얼마나 제어하는지에 따라서 결과가 따라올 것"이라고 했다.
슈퍼팀이라고 불리는 KCC지만 부상자가 하도 많아 오랜만에 완전체가 됐다. "(허)웅이도 그렇고, (최)준영이, (송)교창이 아직 70%도 안된다. 누가 들어가든 최선을 다해주길 당부했다. 주요 선수에 대한 수비를 서로 준비했을 것이다. 우리도 했다. 공격은 최대한 빨리 했으면 좋겠다고 했다. 경기가 안풀릴 때 너무 정지된 느낌"이라며 아직은 선수들의 컨디션이 100%가 아니라고 했다.
손창환 소노 감독은 "분위기로 경기로 하는 건 아니다. KCC의 장단점을 파악하고 훈련했다. 저희가 할 수 있는 걸 최선 다할 것"이라고 말했다.
손 감독은 허훈을 경계했다. "리바운드에서 전환하는 걸 막으면 세트플레이에서는 허훈과 허웅이 좋지만 우리가 준비한 게 있다. 해봐야 할 것 같다. 최근 템포가 좋아졌더라. 허훈은 지친 기색이 없다. 누구 하나 쉽게 생각할 선수가 없다"고 KCC를 높게 평가했다.
손 감독도 "우리도 마찬가지고, KCC도 초반에 기가 살면 무서워지는 팀이다. 우리도 초반에 밀어붙이는 걸 컨셉으로 잡았다"고 했다. 고양=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com