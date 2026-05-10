'서거안' "예상했다" 덤덤, 그리고 쾅, KIA 롯데 한화에서 못해본 18년 차 베테랑의 짜릿한 첫 경험[인터뷰]

10일 고척 KT전 데뷔 첫 끝내기 그랜드슬램 직후 안치홍. 고척=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]프로 18년 차 베테랑 내야수 안치홍(36·키움 히어로즈).

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그 조차 처음 경험해본 것이 있다. 끝내기 그랜드슬램이다.

팀이 꼭 필요로 하는 순간 홈에서 터뜨렸다.

안치홍이 짜릿한 끝내기 만루홈런으로 5대1 승리를 이끌며 팀을 5연패 수렁에서 건져냈다.

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10일 고척스카이돔에서 열린 KT 위즈와의 홈 경기. 1-1로 팽팽하던 9회말 1사 만루에서 5번째 타석에 선 안치홍은 KT 투수 김민수의 4구째 144㎞ 직구를 통타해 좌중간 담장을 넘기는 끝내기 만루 홈런을 터뜨렸다.

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5연패의 늪에 빠져있던 키움을 단숨에 구한 짜릿한 '한방'.

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. 9회말 1사 만루 안치홍이 끝내기 만루포를 친 후 환호하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.10

베테랑의 관록이 빛난 순간이었다.

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1사 1,3루에서 2볼이 되는 순간 KT는 서건창을 자동 고의 4구로 내보냈다.

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서건창 거르고 안치홍. 하지만 당사자는 감정적으로 흔들리지 않았다. 그는 "솔직히 조금 예상했다"고 덤덤히 말했다. 이어 "만약 고의4구를 안 하더라도 어렵게 갈 수밖에 없는 상황이었고, 건창이 형이 좌타자라 병살을 잡으려면 우타자인 저한테 확률이 있다고 생각했을 것"이라며 베테랑 다운 분석력을 보였다.

냉철했던 상황 판단력. 딱 그만큼 타석에서도 상황에 맞는 대응을 했다.

그는 "만루 상황이라 (타이밍이) 늦지 않으려고 생각했다. 나쁜 공만 건드리지 말자고 스스로 코스를 그려놓고 있었는데, 실투가 들어왔을 때 놓치지 않고 빠른 공에 포커스를 맞춘 것이 주효했다"고 홈런 당시를 복기했다.

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. 9회말 1사 만루 안치홍이 끝내기 만루포를 친 후 서건창의 축하를 ㄹ받고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.10

경기 후 동료들의 거친 물세례를 속에 인터뷰에 나선 안치홍은 "얼떨떨하다"면서도 "이번 주 내내 답답하게 모든 것이 안 풀린 힘든 한 주였는데 답답하게 막혀 있던 흐름을 마지막에 좋은 방향으로 푼 것 같아 다행"이라며 팀의 연패 탈출에 한 줌 힘을 보탠 데 대해 기쁨을 감추지 못했다.

"이길 수 있는 경기에서 계속 패배가 이어지는 것이 심적으로 힘들었다"는 그는 "어린 친구들과 이야기를 많이 하며 극복하려고 노력했다. 저부터 눈에 보이는대로 열심히 하고 있다. 그래야 후배들이 믿고 따라올 수 있다. 노력하다 보면 올해도, 내년에도 더 좋아질 거라 기대하고 있다"고 말했다.

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. 8회초 1사 1루 장성우 타석. 최원준이 2루 도루를 시도했지만 안치홍에게 태그아웃되고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.10

최근 2루수뿐만 아니라 유격수, 3루수 등 내야 전 포지션을 소화하는 투혼에 대해서도 "움직이면서 몸의 밸런스가 맞는 것 같아 긍정적인 면이 많다"고 말했다.

안치홍은 맞는 순간 양손을 번쩍 들어 올리며 타구를 응시했다. "일단은 경기를 끝냈다는 안도감이 들었고, 그런데 너무 잘 맞아서 계속 들고 있었다"며 웃었다. 지난해부터 쌓인 자신의 고민과 팀 전체의 갈증을 날려버린 간절함의 손짓이었다.

한주의 마지막 날, 5연패를 끊어낸 안치홍의 끝내기 그랜드슬램. 힘든 한주를 넘어 시즌 전체의 터닝포인트가 될지 지켜볼 일이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com