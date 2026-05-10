‘32kg 감량’ 풍자, ‘뼈말라’ 근황..풀만 가득한 식단 “샐러드 대신 두릅”

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 풍자가 32kg 감량 후 달라진 근황을 전하며 또 한 번 화제를 모았다.

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10일 풍자는 "샐러드 대신 두릅. 이때 아니면 못 먹어…"라는 글과 함께 식탁 가득 두릅이 차려진 식사 사진을 공개했다.

다이어트 이후에도 철저한 식단 관리와 제철 식재료 중심의 식습관을 유지하고 있는 모습이다.

최근 풍자는 약 32kg 감량에 성공하며 몰라보게 달라진 비주얼로 큰 화제를 모았다.

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특히 날렵해진 턱선과 한층 또렷해진 이목구비로 '다이어트 성공 아이콘'이라는 반응까지 얻고 있다.

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풍자는 앞서 다이어트 초기 비만 치료제를 통해 약 17kg을 감량했으나, 속 울렁거림과 구토 유발 등 심각한 부작용을 겪으며 해당 방법을 중단했다고 밝힌 바 있다.

이후 치료제 중단과 함께 일시적인 요요 현상도 있었지만, 풍자는 운동과 식단 조절을 병행하며 꾸준히 체중 관리를 이어갔다.

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그 결과 약 1년여에 걸쳐 총 32kg 이상 감량에 성공하며 다시 한 번 놀라운 변화를 보여줬다.

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현재는 극단적인 식단보다는 제철 음식과 건강식을 중심으로 유지어터 생활을 이어가고 있으며, 이번 '두릅 식단' 공개 역시 건강한 식습관 관리의 일환으로 관심을 끌고 있다.

shyun@sportschosun.com