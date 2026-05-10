아이유와 만나 인증샷 찍던 꼬맹이...라이즈로 폭풍성장 "누나 곡 만들고 싶다" ('요정재형')

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[스포츠조선 정안지 기자] 라이즈 앤톤이 가수 겸 배우 아이유와 어린시절 만남을 언급하며 "아이유 누나 곡과 라이즈를 위한 곡 만들고 싶다"라고 말해 눈길을 끌었다.

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10일 유튜브 채널 '요정재형'에는 "아버지 감사합니다, 아들아 고맙다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 앤톤은 "태어났는데 아빠가 윤상이라는 걸 언제 알았냐"는 질문을 받았고, 이에 윤상은 "내가 미국에 있는데 얘가 내가 가수인 줄 어떻게 아냐"라고 말했다. 이어 그는 "2011년 '윤상, 김광민, 이병우의 합동 콘서트' 할 때 얘가 한국에 와서 그걸 봤다. 그때 아빠 무대 네가 처음 본 거 였을 거다"라고 회상했다. 이에 앤톤은 "아이유 누나 만났을 때?"라고 기억했고, 윤상은 "나보다 아이유가 먼저 나온다"라고 서운한 표정을 지어 웃음을 안겼다.

윤상은 "얘가 그때 아이유 엄청 팬이었다. 내가 태어나서 처음으로 후배한테 사인을 받은 게 아이유다"라면서 "아이유한테 곡을 준 적 있어서 친분이라도 있으니까 물어볼 수 있었다"라고 했다.

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앤톤은 "내가 그런말을 했었나. 너무 어려서 사인을 원하는 그거인지도 몰랐을 것 같다"라고 쑥스러워했고, 윤상은 "네가 워낙 좋아하니까 아빠가 받아다 줬나보다"라고 했다.

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과거 윤상은 앤톤의 데뷔를 반대했다. 그러나 앤톤이 학창시절 직접 작곡한 곡을 듣고 "내가 막을 수 없다"라고 생각할 정도로 아들의 아빠를 꼭 닮은 음악적 재능을 인정했던 바.

앤톤은 '음악 작업으로 다른 사람의 곡을 써보고 싶은 생각은 없냐'는 질문에 "데뷔 초부터 음악작업을 한다는 이야기를 많이 했지만, 그걸 보여줄 기회들이 많이 없었던 것 같다"라고 말했다.

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이를 듣던 정재형은 "어떤 사람한테 곡 주고 싶냐"라고 물었고, 앤톤은 "솔직히 언젠가는 라이즈를 위한 곡 만들고 싶다"라고 했다. 이때 정재형은 "아이유 누나 곡도?"라고 물었고, 앤톤은 "아이유 누나 곡도 있고"라면서 카메라를 향해 손하트를 날려 웃음을 안겼다.

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다만 앤톤은 "음악에 대해 아직 모르는 것이 너무 많아서 시간이 필요하다"며 "지금 가장 중요한 건 라이즈 멤버로서의 활동이다. 너무 조급해할 필요는 없는 것 같다"고 덧붙였다.

anjee85@sportschosun.com