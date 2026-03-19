[현장인터뷰] 물 맞고 기자회견장 등장...'8연승' 손창환 감독 "아직 멀었다"

최종수정 2026-03-19 21:26

[현장인터뷰] 물 맞고 기자회견장 등장...'8연승' 손창환 감독 "아직…
사진=KBL

[고양=스포츠조선 김대식 기자]손창환 고양 소노 감독은 8연승에 만족할 생각이 없다.

소노는 19일 고양소노아레나에서 열린 부산 KCC와의 2025~2026 LG전자 프로농구 정규 리그 홈 경기에서 111대77로 완벽한 승리를 거뒀다. '8연승' 소노(25승23패)는 KCC(24승23패)를 넘고 단독 5위가 됐다.

손 감독은 선수들에게 물을 맞고 들어와 젖은 채로 기자회견에 임했다. 그는 "이런 분위기는 아닌 것 같은데, 물을 맞았다. 기분은 좋다. 훈련을 통해 대비한다. 선수들이 하려고 노력한다. 어떤 부분이 안되도 고치려고 소통하는 모습이 연승을 만들었다. 기분 좋지만 기쁨을 잠시 잊고 준비해야 한다"며 웃었다.

8연승 비결을 묻자 "선수들도 이제는 스스로 미팅할 수 있을 정도로 어디가 문제인지 알 것이다. 그때는 만들어가는 과정이라 생소했다. 외국인 선수들도 어색해했다. 이제는 선수들도 이해하고 있는 것 같다"라고 설명했다.

이미 승부가 끝난 4쿼터에도 케빈 켐바오가 경기장에 남아있었다. 혹여 있을 순위 경쟁에서의 타이 브레이크 때문이었다. 서로 상대전적이 같지만 22점차 이상 승리가 필요해 켐바오를 끝까지 기용했다고 언급했다. 손 감독은 "박빙으로 가다가 이기면 좋다였지만 점수차가 벌어져서 타이 브레이크 기록까지 욕심을 내봤다. 경기 후 이상민 감독에게 사과했다"고 했다.

손 감독은 선수들에게 공을 계속 돌렸다. "우리는 완전체가 이 선수들이다. 다른 팀과 비교해보면 뛰어넘는 수준은 아니지만 똘똘 뭉쳐서 120%씩 하고 있다"고 칭찬했다.

더 높은 곳을 바라볼 수 있는 상황. 손 감독은 긴장을 풀지 않았다. "아직 멀었다. 아직도 수원 KT나 KCC가 전력상 절대 6강 밑으로 내려가지 않을 것이다. 부상이 많아서 우리한테만 호재였던 것이다. 그 팀들의 부상자가 복귀하고 그러면 우리는 힘들 수 있다. 물 들어올 때 노를 저어야 한다. 맨바닥이 보일 때까지 노를 젓겠다. 선수들 모두가 잘해줘서 지금은 복 받았다고 생각한다"고 했다. 고양=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com



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