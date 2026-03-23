[현장인터뷰] 김효범 감독 "니콜슨 계약 해지, 서로 합의한 결정"

기사입력 2026-03-23 18:32


[현장인터뷰] 김효범 감독 "니콜슨 계약 해지, 서로 합의한 결정"
사진=KBL

[잠실실내=스포츠조선 김대식 기자]김효범 서울 삼성 감독은 앤드류 니콜슨 계약 해지에 대해서 입을 열었다.

삼성과 울산 현대모비스는 23일 잠실실내체육관에서 2025~2026시즌 LG전자 프로농구 정규리그 경기를 치른다.

이번 경기를 앞두고 삼성은 니콜슨과의 계약을 해지했다. 김 감독은 "몸상태가 안 좋아졌다는 판단이다. 발목 다치고, 무릎도 안 좋아지면서 밸런스가 깨졌다. 합의 하에 결정을 내렸다"며 니콜슨과의 계약을 해지한 배경에 대해서 이야기했다.

문제는 계약 해지 발표가 나오기 전에 니콜슨이 해외에서 보였다는 점이다. 마카오에서 열리고 있는 2026 EASL(동아시아 슈퍼리그) 경기를 관전한 니콜슨이다. 이를 두고는 "트레이닝 파트, 사무국이랑 선수랑 같이 이야기했다. 자기도 하고 싶은 플레이를 물어봤을 때 어렵다고 했고, 그래서 결정했다. 논란이 될 줄 몰랐다. 전달이 안됐던 부분이라고 생각"이라고 대답했다.

니콜슨이 떠나면서 삼성은 케렘 칸터로 남은 시즌을 운영하기로 결정했다. "케렘으로 시즌을 마무리할 것이다. 작년에 40분 뛸 수 있는 경기가 있었으면 해서 열심히 했다고 했는데 빛을 봤으면 한다"고 선수에 대한 믿음을 보였다.

삼성은 '탈꼴찌'를 위해 노력 중이지만 아직까지 그 길은 쉽게 보이지 않고 있다. "악조건에서도 포기하지 않는다. 끝까지 탈꼴지하도록 주인의식이랑, 돈을 받는 프로니까 팬들을 위해서 책임감을 가지고 끝까지 하자고 했다"고 말했다.

현역 시절 동료인 함지훈은 은퇴투어를 진행 중이다. "대단하다. 저보다 1살 어린데, 조커로 역할로 경기 흐름도 바꾼다. 몸관리의 표본이다. 농구를 잘아니까 부상도 잘 없었던 것 같다. 후배들이 잘 본받아서 제2의 함지훈이 나왔으면 하는 바람"이라고 했다.
잠실실내=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com

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