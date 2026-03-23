[현장인터뷰] 양동근 감독의 따끔한 질책 "피게로아, 자신 없어도 슛 던져야"

기사입력 2026-03-23 18:41


[현장인터뷰] 양동근 감독의 따끔한 질책 "피게로아, 자신 없어도 슛 던…
사진=KBL

[잠실실내=스포츠조선 김대식 기자]양동근 울산 현대모비스 감독은 제이크 피게로아가 슛을 던져야 한다고 강하게 메시지를 전했다.

서울 삼성과 현대모비스는 23일 잠실실내체육관에서 2025~2026시즌 LG전자 프로농구 정규리그 경기를 치른다.

경기를 앞두고 양 감독은 "달라질 게 없다. 우리는 무조건 2대2 싸움이다, 케럼 칸터가 있어도 2대2를 할 것이다. (앤드류 니콜슨보다) 칸터가 더 무섭다. 외국인 선수 1명 있다고 무조건 이길 만한 전력은 아니다. 저쪽은 국내 선수 5명이 뛸 때 트랩 디펜스가 더 강해질 것이다. 외국인 1명 있었을 때 경기력이 나빴던 팀들이 거의 없다"며 방심하지 않았다.

현대모비스는 직전 경기에서 고양 소노에 연장전 끝에 아쉽게 패배했다. 양 감독은 "저희는 다 그렇게 졌다"며 한숨을 쉬었다. "아쉽다. 그렇게 뛰어본 선수들이 많지 않다. 8초에 나왔던 수비 에러가 4개다. 수비 미스가 많았다. 그런 상황에서 경기를 뛰어본 경험을 가진 선수가 없었기에 본인들에게 소중한 경험이 됐을 것"이라며 선수들에게 자양분이 됐을 것이라고 했다.

이번 시즌을 끝으로 철거되는 잠실실내체육관에서 선수 시절 많은 역사를 쓴 양 감독이다. "더 이쁘게 잘 지어서, 국제 시합을 열었을 때 정말 멋진 경기장이 됐으면 좋겠다"고 했다.

제이크 피게로아가 아직까지 자신만의 무기를 보여주지 못하고 있다. 양 감독은 "슛이 자신이 없어도 그 타이밍에 던져야 한다. 그런 슛조차 던지지 못하면 팀에 맞지 않는 것이다. 비시즌을 하고 안하고의 차이다. 시즌 중반에 와서 다른 나라 문화를 경험하는 것도 힘드는데 맞지 않는 농구를 하니까 적응하는 걸 어려워하는 것 같다. 슛이 없으면 우리나라는 붙지 않는다. 슛을 안 던지면 안으로 치고 들어가 슛을 하기 아렵다고 했다"며 더 능력을 보여줘야 한다고 했다.
잠실실내=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com



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