[현장인터뷰]승장 유도훈 감독 "너무 치열했다", 패장 김주성 감독 "4쿼터 선수 운영 내잘못"

기사입력 2026-03-24 21:38


[현장인터뷰]승장 유도훈 감독 "너무 치열했다", 패장 김주성 감독 "4…

[원주=스포츠조선 최만식 기자] 승장과 패장과 모두 상기된 표정이었다.

제법 치열했던 혈투였기 때문이다.

안양 정관장은 24일 원주DB프로미아레나에서 열린 '2025~2026 LG전자 프로농구' 정규리그서 원주 DB를 87대84로 따돌렸다.

경기 종료 직전까지 1점 차로 팽팽하게 맞서던 접전이었다.

간신히 승리한 유도훈 정관장 감독은 "양 팀 모두 치열하게 경기했다"라며 아찔했던 상황을 떠올린 뒤 "전반에 이선 알바노와 헨리 엘런슨을 잘 막았는데, 다른 선수에게 실점했다. 후반전에는 알바노한테 점수를 내줬다"라며 아쉬움을 먼저 짚었다.


[현장인터뷰]승장 유도훈 감독 "너무 치열했다", 패장 김주성 감독 "4…
유 감독은 이어 "박지훈과 변준형, 조니 오브라이언트 등이 승부처에 더 영리해야 했다. 마지막을 잘 정리하길 바라는 마음에 앞으로 수정해가야 한다"라고 짐짓 채찍을 들었다.

이날 전성현을 깜짝 선발로 내세웠던 유 감독은 "부상 부위가 무릎 연골이라서 몸이 굳어 있는 상태에서 플레이가 어떤지 계속 시뮬레이션 돌리는 과정이다. 전성현은 오늘 가드가 공격하기 좋은 스페이싱을 만들어 준 점에서 고무적이다"라고 평가했다.

석패한 김주성 DB 감독은 "끝까지 잘 따라갔다. 하지만 4쿼터 초반에 상대와 너무 멀어진 바람에 힘든 경기를 했다"면서 "국내 가드들이 4쿼터에 2분 정도만 버티길 바랐다. 그렇지만 그게 잘 이뤄지지 않았다. 그래서 알바노가 너무 많이 뛴 것 같아서 4쿼터에 2분 정도 뺐는데 내가 실수를 한 것 같다"라고 아쉬움을 감추지 못했다.
원주=최만식 기자 cms@sportschosun.com

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