"단기전서 두고보자" 유도훈 감독의 PO 희망가 '근자감'이네…단기전 체력 승부 대비+PO 전문가 양희종 코치 '천군만마'

기사입력 2026-03-26 06:03


"단기전서 두고보자" 유도훈 감독의 PO 희망가 '근자감'이네…단기전 체…
2007년 국내선수 신인 드래프트에서 당시 정관장의 유도훈 감독이 양희종을 선발한 뒤 기념촬영을 했다. 스포츠조선 DB

"단기전서 두고보자" 유도훈 감독의 PO 희망가 '근자감'이네…단기전 체…
25일 정관장과 상무의 D리그 경기에서 함께 자리한 유도훈 감독과 양희종 코치. 사진제공=KBL

[스포츠조선 최만식 기자] "단기전 승부? 해볼 만하다."

유도훈 안양 정관장 감독은 넌지시 기대감을 내비쳤다. '2025~2026 LG전자 프로농구'가 정규리그 종착점으로 향하는 가운데 플레이오프 대비 전망을 밝히면서다.

정관장은 현재 4강 PO 직행을 놓고 경쟁하고 있다. 25일 현재 선두 창원 LG(33승15패)에 1.5게임 차로 근접한 상태라 역전 우승도 넘볼 수 있다.

하지만 서울 SK와 함께 3강 체제로 4강 직행 경쟁을 하는 형국이어서 리그 막판까지 접전이 불가피하다. 1, 2위로 4강에 직행하면 휴식기가 길어 한숨 돌릴 수 있지만 만에 하나 3위로 끝나면 곧장 6강 PO를 치러야 하기에 체력 부담으로 인해 얻는 것보다 잃는 게 많을 수도 있다.

유 감독은 "일단 끝까지 붙어볼 것이다. 최악의 경우 3위로 마감하더라도 우리 팀은 체력적으로 불리하다고 생각하지 않는다. 이번 단기전을 대비해왔다"라고 희망가를 불렀다.

'근거 있는 자신감'이었다. 그동안 주축 선수들의 체력 소모 정도가 경쟁팀에 비해 유리하기 때문이다.

팀의 간판 외국인 선수인 조니 오브라이언트의 경우 지금까지 평균 25분31초를 뛰었다. '1옵션' 치고는 적은 출전시간이다. '2옵션' 브라이스 워싱턴과 김종규 김경원 등 백업자원을 활용한 덕에 오브라이언트의 체력 소진을 저감할 수 있었다.


"단기전서 두고보자" 유도훈 감독의 PO 희망가 '근자감'이네…단기전 체…

"단기전서 두고보자" 유도훈 감독의 PO 희망가 '근자감'이네…단기전 체…
반면 예비 경쟁팀의 '1옵션' 아셈 마레이(LG·29분16초), 자밀 워니(SK·33분18초·24일 현재), 숀 롱(KCC·31분3초) 등은 오브라이언트에 비해 많은 시간을 뛰었다.


유 감독은 "30분 가량을 뛴 다른 용병에 비하면 오브라이언트는 출전 관리를 한 까닭에 아직 건재하다. 그게 단기전에서 힘이 될 것"이라고 말했다.

더구나 토종 양대 에이스 박지훈과 변준형이 시즌 중에 부상으로 정상 출전을 하지 못했던 것이 되레 전화위복이 될 전망이다. 박지훈은 43경기 평균 27분7초, 변준형은 34경기 평균 27분30초를 각각 출전해 체력적으로 별 부담이 없는 상태이고, 최근 포스트시즌에 맞춰 경기력을 다시 끌어올리고 있다.

6개월의 정규리그 특성상 장기 출전에 따른 누적 피로는 빠른 시간 안에 회복하기 힘들기 때문에 단기전에서 적잖은 영향을 끼칠 것이라는 판단이다.

유 감독은 '천군만마'도 얻었다. 정관장의 레전드 양희종 코치의 합류다. 근 3년간의 미국 지도자 유학을 마친 양희종이 최근 '유도훈 사단'의 코치로 보강됐다. 2007년 신인드래프트 때, 당시 정관장에서 감독생활을 시작한 유 감독이 선발한 이가 양희종이었다.

유 감독은 "선수로 내가 뽑았고, 17년 만에 정관장 감독으로 복귀해 코치로 희망했던 양희종을 마침내 만나 기쁘다"면서 "양희종은 PO와 우승을 많이 경험했고, 특히 수비 분야 전문 레전드다. 노하우와 우승 DNA를 전수해 줄 것"이라고 환영했다.


"단기전서 두고보자" 유도훈 감독의 PO 희망가 '근자감'이네…단기전 체…

"단기전서 두고보자" 유도훈 감독의 PO 희망가 '근자감'이네…단기전 체…
정관장 박지훈과 전성현. 사진제공=KBL
시즌 중 합류이기 때문에 당장 현 코칭스태프 체제를 흔들 수 없지만, 양 코치에게 수비·팀플레이 원포인트레슨과 큰 경기 경험 전수 등 PO 맞춤형 임무를 맡길 것이라는 게 유 감독의 구상이다. 유 감독은 "양 코치는 현존 선수들과 함께 지내서 친화력은 더 할 나위도 없다. 그의 능력을 믿어의심치 않는다"라고도 했다.

유 감독에게 단기전 '믿는 구석'은 또 있다. 베테랑 김종규와 전성현이다. 둘은 부상 회복 이후를 준비하느라 많은 시간 출전하지 못했다. 유 감독은 "요긴하게 써야 할 때가 왔다"라며 둘의 깜짝 활약을 예고했다.

24일 원주 DB전에서 전성현을 이례적으로 선발로 내세워 테스트를 한 유 감독은 "둘은 '큰 것'을 하지 않아도 된다. 단기전에선 결정적 '한방'이 중요하다"면서 "경험 많고, 가진 능력치가 있기 때문에 믿고 쓴다"라고 말했다.

감독 경력 19년차, 현존 한국농구연맹(KBL) 리그 최고령(59)인 유 감독이 '희망가'를 부른 데에는 그럴 만한 이유가 있었다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정선희, 개그맨 선배 가혹 행위 폭로..."눈물 펑펑 흘렸다" ('집 나간 정선희')

2.

이승윤 "'자연인' 재방료로 부모님 집 사드려…재방송 가장 많이 하는 프로그램" ('유퀴즈')

3.

'박소윤♥'김성수, 드디어 예비 장모님 만난다…고깃집 서빙하며 '점수 따기' 작전('신랑수업')

4.

선우용여, 28억 아파트 살면서 당근 중고거래 "자식도 안준 걸 판다"

5.

강남, 20kg 뺐는데 다시 3kg 쪘다.."'두쫀쿠' 너무 많이 먹어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"김민재 너무 탐욕스러워" 독설 쏟아내던 사람 어디 갔나..."인간적인 접근" 투헬, '英 대표팀 안 가' 마음 떠난 선수 복귀 성사

2.

시민구단 日 투수, 놀라운 구위 '아시아쿼터' 압도, 준비된 대체 후보, 울산 역사적 첫승

3.

"오타니, 11K보다 중요한 건…" 다저스의 두통 → 로버츠 감독의 새로운 고민

4.

'대표팀 은퇴까지 고민' 손흥민 대통곡, 토트넘 강등행 '지름길' 선택하나...BBC 유력 기자 깜짝 공개 "클린스만 임시 감독도 고려"

5.

부전자전? 아빠보다 빠르다! 호날두 Jr, 레알 마드리드 유스팀 훈련 참가…"입단 임박"

스포츠 많이본뉴스
1.

"김민재 너무 탐욕스러워" 독설 쏟아내던 사람 어디 갔나..."인간적인 접근" 투헬, '英 대표팀 안 가' 마음 떠난 선수 복귀 성사

2.

시민구단 日 투수, 놀라운 구위 '아시아쿼터' 압도, 준비된 대체 후보, 울산 역사적 첫승

3.

"오타니, 11K보다 중요한 건…" 다저스의 두통 → 로버츠 감독의 새로운 고민

4.

'대표팀 은퇴까지 고민' 손흥민 대통곡, 토트넘 강등행 '지름길' 선택하나...BBC 유력 기자 깜짝 공개 "클린스만 임시 감독도 고려"

5.

부전자전? 아빠보다 빠르다! 호날두 Jr, 레알 마드리드 유스팀 훈련 참가…"입단 임박"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.