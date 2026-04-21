'반박불가 휠농 1강!' 코웨이 블루휠스, 홀트전국휠체어농구 4연패 위업

사진제공=코웨이 블루휠스

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[스포츠조선 전영지 기자]'휠체어농구 최강' 코웨이 블루휠스가 홀트전국휠체어농구대회 4연패 위업을 달성했다.

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김영무 감독이 이끄는 코웨이 블루휠스는 '장애인의 날'인 20일 경기도 고양시 홀트장애인종합체육관에서 열린 제31회 홀트전국휠체어농구대회 결승에서 숙적 춘천 타이거즈를 65대51로 꺾고 우승컵을 들어올렸다. 장애인의 날을 기념해 매년 개최되는 홀트전국휠체어농구대회는 18~20일 사흘간 진행됐고, 코웨이를 포함한 국내 1부 리그의 5개 팀이 참가했다.

'디펜딩 챔피언' 코웨이 블루휠스는 새 시즌에도 강했다. 압도적인 경기력으로 예선을 통과한 후 준결승에서 고양 홀트를 84대59로 꺾은 후 결승에 올랐다. 결승에서 지난해와 마찬가지로 라이벌 춘천 타이거즈와 격돌했다. 주장 양동길을 비롯 오동석, 김상열, 곽준성 등 베테랑들이 안정적 조직력과 노련한 경기 운영으로 상대를 압도했다.

코웨이 블루휠스는 지난해 홀트전국휠체어농구대회를 시작으로, 우정사업본부장배, 전국체전, KWBL 등 전관왕에 오르며 2년 연속 그랜드 슬램 위업을 이뤘다. 올해도 홀트 대회 우승으로 첫 단추를 잘 끼웠다. 김영무 코웨이 블루휠스 감독은 "이번 우승은 선수들이 한마음으로 준비해온 노력의 결과"라며 "좋은 흐름을 이어가 올해도 주요 대회에서 우수한 성과를 거둘 수 있도록 최선을 다하겠다"는 각오를 전했다.

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한편 지난 2022년 창단된 최초의 휠체어농구 기업팀인 코웨이 블루휠스는 다양한 장애인식개선 활동을 통해 장애에 대한 올바른 인식 확산에도 기여하고 있다. 비시즌에는 교육기관과 연계해 전국 초·중·고·대학교 및 유소년 단체 대상으로 휠체어농구 체험 프로그램을 운영하고, 장애-비장애학생 모두의 운동회 '서울림운동회' 참여학교와도 2022년부터 동행을 이어오며 지금까지 총 1000명 이상의 학생들이 참여했다. 작년부터 청소년 휠체어농구 대회인 '제1회 코웨이 컵'을 개최하는 등 종목 저변 확대와 사회적 가치 확산에 기여하는 스포츠 친화 기업의 모범을 보여주고 있다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com