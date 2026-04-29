정성민 코치 부적절한 발언, 올 시즌 계약 끝나 팀 떠났다

[스포츠조선 류동혁 기자] 여자프로농구 부천 하나은행 정선민 수석코치가 선수에게 부적절한 발언을 했다. 올 시즌 계약이 끝난 그는 팀을 떠났다.

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연합뉴스에 따르면 지난 28일 '하나은행 구단과 농구계에 따르면 정선민 코치는 지난 16일 2025~2026시즌 구단 납회식에서 소속 선수에게 성 인지 감수성에 어긋나는 것으로 여겨질 수 있는 발언을 했다'고 보도했다.

정규리그 2위 하나은행은 용인 삼성생명과의 플레이오프 4강에서 1승3패로 탈락, 시즌을 마쳤다.

구단 내부 조사 결과 정 코치는 해당 선수에게 이전에도 3~4차례 비슷한 발언을 한 것으로 파악됐다. 정 코치는 사과했다.

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올 시즌을 끝으로 하나은행과 계약이 종료된 정 코치는 구단과 결별했다. 구단 측은 '정 코치가 팀을 떠나는 것은 이번 사안과 별개로 결정됐던 일'이라고 했다.

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정 코치는 국내 여자프로농구 레전드다. 정규리그 MVP 7차례, 한국 선수 최초로 미국여자프로농구(WNBA)에 진출한 스타 플레이어 출신이다.

2021년부터 여자 농구대표팀 감독을 지냈고, 하나은행에서는 지난해 3월부터 코치로 일했다. 한국여자농구연맹(WKBL)은 구단 등을 통해 경위를 파악해 필요할 경우 재정위원회에서 사안을 논의할 방침이다.