김정태, 간암 재발 우려에 눈물 "4개월에 한 번씩 검진..아슬아슬"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김정태가 간암 재발 우려 속에서도 가족을 위해 더욱 건강의 끈을 놓지 않겠다고 다짐했다.

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28일 TV CHOSUN '아빠하고 나하고' 측은 김정태의 간암 투병 당시를 떠올리는 가족들의 모습이 담긴 영상을 공개했다.

최근 공개된 예고편에서 김정태는 간암 정기 검진을 받은 뒤 의사로부터 재발 우려에 대한 이야기를 들었다. 김정태의 현재 상태를 살펴본 의사는 "(간암이) 언제든지 생길 수 있다"고 설명했다. 이어 "만약 컨트롤이 안 되면 간을 자르는 것도 방법이다"라고 말했다.

의사의 말에 김정태 아내는 "꼬박꼬박 검진 잘 받는 게 최고다. 애들 그만 챙기고 본인한테 충실해라"라며 남편을 걱정했다. 이에 김정태는 "옛날에 (간암 수술 후) 전화번호 싹 다 지운 적 있지 않냐. 건강이 안 좋아지니까 다 필요 없고 남는 건 가족밖에 없더라"고 털어놨다.

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첫째 지후가 9세, 둘째 시현이가 7세였을 때 간암 수술을 받았다는 김정태는 "아빠가 누워있던 건 기억할 거다. 그런데 디테일하게 어디가 아프다고는 말 안 해서 모를 거다"라고 말했다.

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시현이는 "기억은 안 나지만 (머릿속에) 약간 사진처럼 남아 있는 게 아빠가 침대에 누워있고 엄마 폰으로 영상 통화하는데 아빠가 너무 힘들어 보여서 '빨리 집에 왔으면 좋겠다'고 생각했다"며 당시를 떠올렸다. 김정태 아내는 "병원 갔다 오면 지후는 꼭 '아빠 괜찮냐'고 물어본다"고 전했다.

김정태는 "내가 어떻게 되든 결국 날 위로해 주고 내 곁에 남아 있는 사람은 어린 애들과 우리 아내밖에 없구나 싶다"고 말했다.

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이어 "비록 4개월에 한 번씩 검진해야 하는 아슬아슬한 간을 가지고 있지만 가족을 위해서 아직까지 건강의 끈을 놓칠 수 없는 나약하지만, 때론 누구보다도 강해야 하는 아빠인 거다"라며 눈시울을 붉혔다.