[챔프 1차전 현장인터뷰] "슈퍼팀 무섭네요" KCC 인정한 소노 손창환 감독. 의지는 역력했다 "숀 롱 제어, 트랜지션 부활. 비디오 분석해야 한다"

소노 손창환 감독. 사진제공=KBL

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[고양=스포츠조선 류동혁 기자] "슈퍼팀 제대로 하니까 무섭네요."

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일단 고양 소노 손창환 감독은 상대 KCC를 인정했다. 하지만, 그의 표정에는 극복해야겠다는 의지가 역력했다.

그는 "전반에 긴장을 했다. 턴오버 8개가 아쉬웠다. 상대에 끌려가는 경기를 했다. 우리가 가진 역량에서는 열심히 했다. 상대가 워낙 강팀이다. 슈퍼팀이 제대로 하니까 무섭다"고 했다.

이날 KCC는 의도적으로 '늪 농구'를 했다. 소노의 트랜지션을 대비한 게임 플랜이다. 소노는 제대로 된 속공의 폭발력을 가져가지 못했다.

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손 감독은 "일단 제대로 비디오 분석을 해야 할 것 같다. 리바운드 개수가 떨어지지 않는데, 죽은 리바운드가 많이 왔다. 실제저긍로 템포 푸시를 제대로 할 수 없었다"고 했다.

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그는 "숀 롱에게 많은 득점을 허용한 부분이 패인이다. 숀 롱에게 쉽게 득점을 허용했는데, 준비한 수비가 제대로 되지 않았다. 숀 롱이 공을 잡을 경우 뒤에서 뭔가를 해야 하는 디펜스를 준비했는데, 잘 이뤄지지 않았다. 선수들이 파울로 끊지 못한 부분도 있었다"고 했다.

또 케빈 켐바오(10득점, 8리바운드)의 부진에 대해서는 "KCC에서 아무래도 송교창 최준용이 스위치 디펜스를 하기 때문에 켐바오가 의도한 농구를 하지 못한 것 같다"고 분석했다. 고양=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com