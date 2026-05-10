[챔프 4차전 현장인터뷰] "열정과 노력이 재능을 이긴 경기" 소노 손창환 감독 "마지막 작전타임, 선수들이 아이디어 줬다"

10일 부산사직체육관에서 열린 부산KCC와 고양 소노의 프로농구 챔피언결정전 4차전. 소노 손창환 감독이 심판에 비디오 판독을 요청하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.10/

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[스포츠조선 류동혁 기자] "열정과 노력이 재능을 이긴 경기였다"

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챔프전 첫 승을 거둔 손창환 고양 소노 감독은 4차전을 이렇게 평가했다. KCC는 슈퍼팀이다. 3전 전패. 그리고 막다른 길. 기사회생했다.

역전과 재역전 끝에 짜릿한 1점 차 승리를 거뒀다.

손 감독은 "막다른 길에 몰렸지만, 선수들은 포기하지 않았다. 선수들에게 정말 고맙다는 말을 하고 싶다"며 "열정과 노력이 재능을 이긴 경기라고 평가하고 싶다"고 했다.

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이날, 3차전과 비슷하면서도 달랐다. 소노는 마지막 공격에서 이정현의 파울 자유투로 승리를 결정지었다.

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손 감독은 "마지막 작전 타임대로 됐다. 선수들이 아이디어를 줬다. 일단 이재도가 나이트에 볼을 주고, 나이트가 핸드 오프 모션을 취하면 상대는 이정현이 스페인 픽 앤 롤을 할 것이라 예상했다. 그래서 역으로 백도어를 선택했는데, 맞아 떨어졌다. 선수들의 말에 근거가 명확했기 때문에 아이디어를 수용했고, 살을 덧붙여 패턴을 지시했다"고 설명했다.

소노의 마지막 수비에서 허훈에게 파울 자유투를 허용했다. 허훈은 1구를 실패했고, 2구를 성공했다. 동점이 됐다. 당시 수비가 더 강한 김진유와 최승욱을 선택할 수 있었다.

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손 감독은 "이재도와 이정현이 끝까지 책임을 지겠다고 했다. 얼굴들이 열망하고 있는 것 같아서 무시할 수 없었다"고 했다.

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챔프전은 작전과 전술도 중요하지만, 코어들에 대한 감독의 믿음과 동기부여가 더욱 중요하다. 이재도가 수비가 약한 것도 아니다. 손 감독의 결정은 챔프전이라는 특수한 상황을 감안하면 타당하다.ㅏ

손 감독은 "3차전 이후 타이트한 경기를 한다. 지금 이렇게 갈 수밖에 없다. 1, 2차전에서는 팀의 핵심 가용인원들이 KCC보다 적기 때문에 체력적 문제가 생기면 물러날 곳이 없다는 점을 고려했다. 하지만, 3차전부터 벼랑 끝이기 때문에 끝까지 가보자는 전략으로 가고 있다"고 했다.

임동섭이 키 플레이어로 떠오르고 있다. KCC는 명확하게 외곽 수비에 문제가 있다. 최준용과 송교창이 내외곽 수비가 좋지만, 순간적으로 드라이브 앤 킥에 대한 대처능력이 KCC는 떨어진다. 3차전 이후 소노에게 많은 오픈 3점 찬스가 나오고 있다. 체력적 저하가 나올 수 있는 5차전에서는 더욱 그렇다.

결국 4차전에서 임동섭에게 많은 찬스가 나왔고, 임동섭은 적중률 높은 3점슛으로 응답했다.

손 감독은 "임동섭의 체력적 부분을 고려해야 한다. 그래서 강지훈과 정희재가 좀 더 잘 버텼으면 하는 마음이다. 전반은 난타전을 할 수 있지만, 후반은 정확한 플레이가 되어야 한다. 임동섭이 필요하다"고 했다. 부산=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com