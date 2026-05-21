[단독] BNK 최이샘↔신한은행 심수현+1R 스왑권 확정. BNK 측이 밝힌 트레이드 전말. 신한은행 신인 1순위 임연서 아닌 재일교포 노린다

사진제공=WKBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 인천 신한은행과 부산 BNK의 대형 트레이드가 성사됐다.

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BNK와 신한은행 측은 21일 '최이샘을 주축으로 한 트레이드를 합의했다. BNK는 최이샘을 영입하고 신한은행은 가드 심수현과 함께 1라운드 픽 스왑권을 받는다'고 밝혔다.

스포츠조선은 '[단독] 신한은행 최이샘↔BNK 심수현+신인 1R(스왑권). 여자프로농구 올해 1호 대형 트레이드 터졌다!'라는 기사를 통해 이 소식을 단독으로 보도했다.

신한은행과 BNK의 대형 트레이드. 올해 여자프로농구 첫번째 대형 트레이드다.

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신한은행은 최이샘을 BNK로 보내고, 신한은행은 심수현과 함께 1라운드 픽 스왑권을 받는다.

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두 팀은 지난 시즌 4강 탈락. 즉, 신인드래프트 1, 2순위 픽을 확보한 상황이다. 신한은행이 BNK의 1라운드 스왑픽을 확보하면서 1순위 픽을 100% 가져가게 됐다.

신한은행 최이샘은 이미 지난 시즌부터 구단에 트레이드를 요청한 상황이었다.

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우리은행에서 FA 자격을 얻은 최이샘은 2024년 신한은행으로 이적했지만, 부상 여파로 많은 활약을 펼치진 못했다.

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2024~2025시즌 17경기, 평균 26분55초를 출전하면서 8.3득점, 5.35개의 리바운드. 2025~2026시즌 29경기, 평균 20분15초를 출전해 4.7득점, 5.2개 리바운드를 기록했다.

팀 에이스로서 2% 부족한 활약이었다. 부상에 따른 부진이 길어졌고, 팀 에이스로서 확고한 자리매김을 하지 못했다.

BNK는 안혜지 이소희 김소니아 박혜진 등 '빅4'가 있다. 샐러리캡의 여유가 많지 않다. 때문에 이번 FA 시장에서도 박지수 강이슬 영입 전선에 뛰어들지 못했다.

최이샘의 연봉도 부담스러웠다. 하지만, 최이샘은 자신이 부담을 덜 수 있는 팀을 원했고, 연봉 삭감을 통해 BNK에 합류했다.

BNK 측은 "신한은행과 최이샘이 이미 연봉 삭감에 동의했고, 트레이드에 대한 틀을 마련했다. 우리 입장에서 최이샘의 영입은 마다할 이유가 없었다"고 했다.

신한은행은 본격적 '리툴링 모드'에 들어갔다. 포워드진은 홍유순 김진영 이가현이 중심이 된다. 지난 시즌 4강에서 탈락했던 신한은행은 1순위 스왑픽을 받으면 가장 강력한 후보인 고교 최대어 가드 임연서를 확보할 수 있게 된다. 단, 신한은행은 이번 신인 드래프트에 나설 수 있는 재일 교포 선수에게 눈길이 가 있는 상황이다. 임연서와 함께 1순위 픽 후보로 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com