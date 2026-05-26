"난 GOAT를 믿지 않아!" 조던 vs 르브론 GOAT 논쟁 전면 거부. 1990년대 하이라이트 필름의 일침 "GOAT 논쟁 바보같은 주장"

도미니크 윌킨스. 사진제공=바스켓볼 네트워크

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[스포츠조선 류동혁 기자] 도미니크 윌킨스는 1980~1990년대를 풍미한 전설적 포워드다. 특히 화려한 덩크 스타일 때문에 '휴먼 하이라이트 필름'이라는 애칭도 있다.

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애틀랜타 호크스의 심장이었고, 1985~1986시즌 경기당 평균 30.3득점을 기록하며 득점왕에 올랐다. 특히 1988년 슬램덩크 콘테스트에서는 마이클 조던과 덩크왕을 놓고 역대급 경쟁을 펼쳤다. 지금도 회자되는 역대 최고의 덩크슛 컨테스트 대결 중 하나였다.

그는 최근 충격적 발언을 했다.

르브론 제임스를 제외했다. 역대 최고의 선수 논쟁에서 4명을 꼽았다. 르브론은 없었다.

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미국 스포츠전문매체 바스켓볼 네트워크는 26일(한국시각) 도미니크 윌킨스의 인터뷰를 인용, '농구에는 너무 다양한 시대가 있다. 어느 시대에 뛰었던 상관없지만, 가장 위대한 선수를 한 명만 꼽는 것은 바보같은 주장'이라며 '나는 가장 위대한 선수라는 개념을 믿지 않는다. 가장 위대한 선수들이라는 개념을 믿는다'고 했다.

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이 매체는 '도미니크 윌킨스는 고트 논쟁을 솔직히 싫어한다. 이 토론들은 완전한 결함이 있다고 생각한다. 윌킨스의 관점을 보면 한 명의 선수를 절대 최고라고 찬양하는 시도는 각 시대에 경기를 지배했던 선수들을 무시하는 행위다'라고 했다.

즉, 윌킨스는 특정 1~2명에 치우친 고트 논쟁의 개념 자체를 거부한다.

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그는 과거 마이클 조던과 코비 브라이언트를 비교하면서 '마이클 조던에게 그나마 경쟁할 수 있는 선수는 코비 브라이언트 뿐이었다. 코비와 직접 뛰어본 선수는 얼마나 치명적이었는 지 안다'고 했다. 때문에 르브론의 위상을 격하하는 발언이 아니냐는 평가도 있었다.

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그러나, 윌킨스는 르브론에 대해서 '스몰 포워드나 가드같은 포지션에 얽매이지 않고, 코트 위에서 자기가 되고 싶은 것은 무엇이든 될 수 있는 괴물같은 선수'라고 극찬을 남겼다.류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com