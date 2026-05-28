올 여름! 그리스 괴인을 차지할 팀. 당당 1위 마이애미. 트레이드 패키지 + 플랜 B 카와이 레너드, 자 모란트도 있다.

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[스포츠조선 류동혁 기자] 야니스 아데토쿤보(밀워키)를 노린다. 플랜 B도 있다. 카와이 레너드와 자 모란트다.

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마이애미 히트의 계획이다.

NBA 최고의 선수 중 한 명인 아데토쿤보는 소속팀 밀워키 벅스와 올 여름 결별이 유력하다. 수많은 팀들의 러브콜이 있다. 여전히 아데토쿤보는 소속팀을 우승시킬 수 있는 파괴력 넘치는 그리스 괴물이다.

마이애미 히트가 가장 근접하게 연결돼 있다.

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마이애미는 최근 몇 년간 슈퍼스타의 영입에 공을 들였다. 하지만, 번번이 실패했다. 이미 몇 년 전 핵심 빅맨 뱀 아데바요를 매물로 아데토쿤보 트레이드를 추진한 전력도 있다.

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SI(스포츠 일러스트레이티드)는 최근 '마이애미 히트는 이미 야니스 아데토쿤보를 위한 트레이드 패키지를 마련한 상황이다. 타일러 히로, 하메스 하케스 주니어, 켈렐 웨레와 함께 3장의 신인 지명권이 포함돼 있다'고 보도한 바 있다.

미국 현지 농구 전문매체 바스켓볼 뉴스는 '마이애미는 트레이드 패키지를 마련했지만, 성사되지 않을 경우 플랜 B를 마련 중이다. 카와이 레너드와 자 모란트를 차례대로 접촉할 예정'이라고 보도했다.

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마이애미는 여전히 현 시점 아데토쿤보 영입에 가장 가까이 있는 팀이다.

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미국 스포츠전문매체 CBS스포츠는 아데토쿤보 영입에 대한 확률을 매겼다. 가장 근접한 팀은 마이애미였다.

이 매체는 '마이애미 히트가 여전히 아데토쿤보를 영입할 가능성이 가장 높은 구단이다. 팻 라일리 사장은 수많은 트레이드 옵션을 가지고 있다. 주득점원 타일러 히로를 비롯해 앤드류 위긴스, 켈렐 웨레 등 타 팀들이 탐낼만한 자원들을 밀워키에게 줄 수 있다. 밀워키의 리빌딩에 핵심이 될 수 있는 선수들이다. 게다가 아데토쿤보는 우승을 노리는데, 뱀 아데바요가 골밑에서 페어링, 마이애미를 우승으로 이끌 수 있다'고 보도했다. 밀워키 잔류가 2위를 차지했고, 브루클린 네츠, 보스턴 셀틱스, 오클라호마시티 선더, 골든스테이트 워리어스가 그 뒤를 이었다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com