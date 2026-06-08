끝내 두경민은 돌아오지 못했다. 마지막 희망 가스공사와의 협상도 결렬됐다

사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 결국 두경민은 코트로 돌아오지 못했다.

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남자프로농구 자유계약(FA) 시장이 8일 마감됐다.

박민우 김한솔(이상 삼성), 김영훈 홍경기(이상 소노), 김영현(정관장), 정배권(KCC), 김재현(KT), 최진수 박지훈 최창진 최주영(이상 가스공사)은 은퇴한다. 일찌감치 은퇴를 결정한 함지훈 김근현 차바위도 있다. 올 시즌 은퇴 선수는 총 14명이다.

계약 미체결로 남은 선수도 있다. 두경민, 박상우, 김도은, 김건우, 이우정, 강현수. 장문호, 박세진, 김민욱이 계약 미체결 상태로 남았다. 이들은 내년 다시 FA로 공시될 수 있다.

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낯익은 이름이 있다. 두경민이다.

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2017~2018시즌 정규리그 최우수선수(MVP) 출신의 리그 최상급 가드 중 한 명이다.

2024년 6월 원주 DB에서 활약하던 두경민은 LG 이관희와 맞트레이드됐다.

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당시 LG는 해결사를 영입하기 위해 두경민을 데려왔다. 하지만, 2024~2025시즌 두경민은 허벅지와 허리 부상이 겹쳤다. 정규리그 14경기 출전에 그쳤다.

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출전보다 결장의 날이 많았다.

그리고 갈등이 터졌다. 2025년 4월 4강 플레이오프에 직행한 LG. 두경민은 연습 도중 조상현 LG 감독과 마찰을 빚었다. 팀내 역할을 두고 갈등을 빚었고, 결국 플레이오프 직전 팀 전력에서 완전히 제외됐다. 두경민은 팀을 이탈했다.

LG는 두경민이 없었지만, 창단 첫 우승을 차지했다. 챔피언 결정전에서 서울 SK를 4승3패, 7차전 혈투 끝에 꺾고 감격의 우승반지를 손에 쥐었다.

그러나, LG와 두경민의 골은 더욱 깊어졌다. LG는 웨이버 공시를 요청했지만, 2주 동안 타 구단 영입의사가 없었다. 결국 LG와 두경민은 연봉협상을 해야 했고, 여기에서 연봉 조정신청에 들어갔다.

LG는 4200만원을 제시했고, 두경민은 반발했다. 결국 KBL 연봉 조정신청 끝에 두경민의 연봉 1억4000만원으로 결정됐다. LG는 두경민을 또 다시 웨이버 공시하면서 전력 외의 선수임을 분명히 했다.

지난 시즌 중반, 대구 가스공사는 두경민의 트레이드를 LG와 타진했다. 하지만, LG는 가스공사의 트레이드 요청을 거절했다. 두경민과의 갈등의 골이 깊었기 때문이다.

시즌이 끝난 뒤 FA 자격을 얻은 두경민은 가스공사와 협상 테이블을 차렸다. 하지만, 양 측의 입장이 제대로 조율되지 않으면서, 가스공사 역시 두경민 영입을 포기했다. 결국 두경민을 원하는 팀은 더 이상 없었다.

류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com