넥슨이 개최하는 레전드 축구 경기 '2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반…

넥슨이 개최하는 레전드 축구 경기 '2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작', 공식 굿즈 판매 시작

기사입력 2025-08-16 14:24


'FC 온라인'과 'FC 모바일'을 서비스 하는 넥슨은 자사가 개최하는 전세계 레전드 선수들의 초대형 축구 경기 '2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작(이하 '2025 아이콘매치')'의 공식 굿즈 판매를 시작했다고 밝혔다.

'FC 스피어', '실드 유나이티드'의 정체성인 '창과 방패'에서 착안한 유니폼, 바람막이, 머플러와 더불어 모자, 키링, 자수패치, 짐색 등을 선보이며, '2025 아이콘매치' 직관의 재미를 높이고 소장 가치를 느낄 수 있도록 디자인됐다. 지난 14일 시작, 오는 9월 5일까지 리셀 플랫폼 크림(KREAM)을 구매할 수 있고, 행사가 진행되는 9월 13~14일 양일간 현장에서도 구매 가능하다.

이와 함께 넥슨은 '2025 아이콘매치'에 출전하는 레전드 선수들을 추가로 공개했다. 'FC 온라인' 공식 유튜브를 통해 브라질의 발롱도르 수상 경력의 레전드 공격수 호나우지뉴, 카카의 'FC 스피어' 합류를 발표했다. 이밖에 '아이콘매치' 공식 인스타그램을 통해 브라질 수비수 마이콘, 잉글랜드 수비수 솔 캠벨, 프랑스 수비형 미드필더 클로드 마켈렐레 등을 '실드 유나이티드'의 신규 선수로 공개했다.

'2025 아이콘매치'는 전설적인 축구 선수들이 '창과 방패' 콘셉트로 대결을 펼치는 초대형 축구 이벤트로, 오는 9월 13~14일 서울월드컵경기장에서 개최되며 올해는 지난해 패배한 'FC 스피어(창팀)'이 재대결을 신청하는 콘셉트로 기획됐다. 9월 13일에는 '1대1 대결', '터치 챌린지', '커브 챌린지' 등 다양한 미니게임을 진행하는 이벤트 매치가 열리며, 9월 14일에는 'FC 스피어'와 '실드 유나이티드'의 11대11 축구 메인 매치가 펼쳐진다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



