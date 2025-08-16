스포츠조선

엠게임, 꾸준한 해외 매출 덕에 역대 2분기 및 상반기 최고 매출 기록

기사입력 2025-08-16 14:34


엠게임, 꾸준한 해외 매출 덕에 역대 2분기 및 상반기 최고 매출 기록



엠게임은 2025년 2분기 연결 기준 매출 200억원, 영업이익 27억원, 당기순이익 17억원을 기록했다고 14일 밝혔다.

특히 매출은 전년 동기 대비 10.2% 상승하며, 역대 2분기 최고 기록을 세운 것으로 나타났다. 영업이익은 일회성 비용(경상개발비)이 반영된 지난해 2분기 대비 293.4% 상승했다.

또 상반기 누적 매출은 470억원, 영업이익 92억원, 당기순이익 73억원으로, 지난해 상반기 대비로 매출은 25.5%, 영업이익은 95.7% 상승한 것으로 집계됐다. 상반기 누적 매출도 역대 최대치를 달성했다.

상반기 매출 상승의 원동력은 온라인 MMORPG '열혈강호 온라인'과 '나이트 온라인'의 중화권 및 북미, 유럽에서 거둔 해외 매출이라고 엠게임은 전했다. 또 지난해 11월 국내 출시한 모바일 MMORPG '귀혼M'도 꾸준한 인기를 모으고 있다고 덧붙였다.

이밖에 엠게임과 파이펀게임즈가 공동 퍼블리싱 중인 모바일 MMORPG '열혈강호: 귀환'이 지난 7일 국내 출시 후 이틀 만에 애플 앱스토어와 구글플레이 인기 순위 1위를 기록하며 서비스 순항 중에 있다.

올 하반기에는 방치형 모바일게임 '퀸즈나이츠'를 자체 개발, 서비스한 경험과 노하우를 녹여 자사의 인기 IP '귀혼'을 기반으로 제작한 방치형 모바일게임을 출시할 예정이다. 더불어 장수 MMORPG '드로이얀 온라인'의 IP를 기반으로 중국 게임사가 개발한 모바일게임이 현지에서 출시된다.

엠게임 권이형 대표는 "온라인게임의 비수기 시즌임에도 지난 1분기에 이어 2분기 및 누적 매출도 역대 최고치를 기록했다"며 "하반기는 시즌 성수기 이슈로 매년 상반기 실적을 뛰어넘는 성과를 거둬 왔으므로, 온라인게임의 탄탄한 국내외 매출에 신규 게임 매출을 더해 지난해에 이어 최대 실적 경신의 기록을 이어 나가겠다"고 밝혔다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

