'브라운더스트2' IP 활용한 글로벌 2차 창작 공모전 실시

기사입력 2025-08-18 17:12


'브라운더스트2' IP 활용한 글로벌 2차 창작 공모전 실시



네오위즈는 모바일 RPG '브라운더스트2'에서 2025년 글로벌 2차 창작 공모전을 개최한다고 18일 밝혔다.

이번 공모전은 오는 9월 30일까지 운영되며, 국적에 관계없이 성인이라면 누구나 참여할 수 있다. '브라운더스트2' IP를 활용한 모든 형태의 2차 창작물로 응모 가능하다.

2차 창작물을 제작해 유튜브, X(구 트위터), 틱톡 등 지정된 소셜 미디어에 업로드한 뒤 별도 신청서를 제출하면 된다. 수상은 '마스터피스 상'을 비롯해 '사천왕의 선택', '개발팀의 선택' 등 7개 부문에서 진행되며, 총상금은 2만 5000 달러(약 3500만 원) 규모이다. 대상인 '마스터피스 상' 수상자에게는 5000달러(약 700만 원)의 상금이 수여되고 참가자 전원에게는 인게임 아이템 '다이아 1000개'를 참가상으로 지급한다.

네오위즈 관계자는 "2주년을 지나며 전환점을 맞이한 '브라운더스트2'의 성장은 팬분들의 뜨거운 성원 덕분"이라며 "전세계 이용자분들이 각자의 방식으로 게임을 즐기는 축제의 장을 만들고자 이번 공모전을 마련했으니 많은 참여 부탁드린다"고 전했다.

한편 '브라운더스트2'는 지난 6월 대만과 홍콩의 주요 애플리케이션 마켓에서 최고 매출 1위를 달성했고, 같은 달 일간 활성 이용자 수(DAU)는 약 28만 명을 돌파하며 역대 최고치를 경신했다고 네오위즈는 전했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

