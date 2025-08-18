코나미의 'eFootball'(이풋볼), 출시 30주년 맞아 대규모 시즌…

|
코나미디지털엔터테인먼트는 플래그십 축구 IP인 'eFootball'(이풋볼)의 30주년을 맞아 대규모 시즌 업데이트를 실시했다고 18일 밝혔다.
이번 시즌 업데이트에는 여름 이적 시장 데이터가 반영됐으며, 감독 부스트 기능 '링크업 플레이'와 신규 에디션, 경기장 커스터마이징, 30주년 기념 이벤트 등 다양한 콘텐츠가 추가됐다. '링크업 플레이'는 보유한 감독에 따라 발동 조건이 다르고, 포지션과 플레이 스타일 등 특정 조건을 충족하는 두 선수를 드림 팀에 함께 영입하면 특수 연계 플레이 또는 능력치 강화 효과가 발휘된다.
새롭게 공개된 '주제 무리뉴 에디션/세트'에는 특수 연계 플레이 기술 '다이아고널 롱 패스 A'를 구사하는 '링크업 플레이' 기능이 적용된 '주제 무리뉴' 감독과, 해당 기술 발동 조건에 부합하는 에픽 선수 '웨슬리 스네이더', '사무엘 에투' 등이 포함된다. 이번 에디션을 구매하면 2009~2010 시즌 FC 인테르나치오날레 밀라노의 트레블을 이끈 전설적인 감독과 신규 기능을 바로 체험할 수 있다.
또 'eFootball' 엠버서더인 리오넬 메시와 라민 야말이 직접 선택한 디자인의 선수 카드와 다양한 아이템이 포함된 '엠버서더 에디션/팩'이 출시됐다. 이와 함께 경기장 색상, 팬 퍼포먼스, 장식 등을 조합해 나만의 스타일로 꾸밀 수 있는 경기장 커스터마이징이 추가됐다.
아울러 30주년을 맞아 '링크업 플레이'의 '공격적 크로스 A' 기술을 보유한 감독 루벤 아모림이 공개됐으며, 새로운 콘텐츠 '캠페인 허브' 보상으로 제공된다. 이밖에 캠페인 업적, 스페셜 로그인 보너스 등 30주년 기념 이벤트를 통해 'eFootball' 코인과 선수 육성을 위한 훈련 프로그램, 경험치, GP(게임 재화) 등의 보상이 지급되며, 신규 이용자는 튜토리얼 완료 시 '쇼타임: 리오넬 메시'를 무료로 받을 수 있다.
'eFootball'은 지난 1995년 발매된 코나미의 인기 게임 시리즈 'PES'의 리브랜딩 작품으로, 실제 축구장의 생생한 경험을 다양한 기기에서 즐길 수 있도록 지속적인 기술 고도화와 콘텐츠 확장을 이어가고 있다고 코나미는 전했다.
