율희 “‘줄초상 대신 이혼’ 무속인 예언..두 달 뒤 현실로”

|
|
[스포츠조선닷컴 박아람 기자] MBN '가보자GO(가보자고)'에서 싱글맘 삼총사가 따뜻하고 유쾌한 에피소드를 전한다.
율희를 위로하던 정가은은 "힘들 때 이야기하고 싶은데, 아무리 친하더라도 그 사람이 어떤 상황인지 모르는 상태에서 내 감정을 전가하기 싫더라"라고 운을 띄운 뒤 "나는 전화로 점을 봐주는 곳에 전화했다. 예를 들어 10만 원을 충전하고 30분 상담을 하면 일정 금액이 차감되는 시스템이 있다"라고 후기를 전했다. 정가은은 "내가 누군지 모르니까, 편하게 말을 할 수 있는 것 같다. 위로 몇 마디 들으면 풀리는 것 같더라"라며 독특한 위로법을 추천해 웃음을 자아냈다.
이를 들은 율희는 "처음 말하는 건데, 유명 무속인을 1년 반 기다렸다가 전남편과 같이 가서 뵌 적이 있는데 (이혼을) 맞추셨다"라고 고백했다. 이어 "무속인이 '최근에 초상 치른 적이 있냐'라고 하더라. 그 당시 전남편의 할머니께서 3주 전에 돌아가셨었다"라며 "줄초상이 날 수 있는데, 그것도 이별수지만 너희에게 이별수가 크게 와 있다. 줄초상이 나면 너희 이별수는 괜찮다. 그런데 그게 아니라 너희 이별수일 것 같다'라고 했다. 그때가 7월이었는데 9월에 이혼했다"라고 말해 모두를 놀라게 했다.
한편, MBN '가보자GO' 시즌5는 안정환과 홍현희가 친구의 집부터 그 인물을 가장 잘 보여줄 수 있는 일터나 연습실 등과 같은 특별하고 의미 있는 장소들을 방문해 인생 이야기를 나누는 전 국민 집들이 투어 프로그램으로 오늘(30일) 저녁 8시 20분에 방송된다.
tokkig@sportschosun.com