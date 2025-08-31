스포츠조선

남규리, 씨야 노래 부르다 눈물.."재결합, 인력으로 되는 일은 아냐"

[스포츠조선 조윤선 기자] 다시 마이크를 든 남규리의 진심이 공개됐다.

31일 남규리의 유튜브 채널 '귤멍'에는 '남규리 뮤직토크쇼 | Ep.10 허용별귤 함께 LIVE | 노래할 때 가장 빛나는 사람들'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이번 에피소드는 석모도로 캠핑을 떠난 남규리가 스페셜 게스트 허용별과 함께한 모닥불 라이브의 마지막 편으로 꾸며졌다.

지난해 소속사를 떠난 후 홀로서기에 나선 남규리는 2025 프로젝트 앨범 '기억 The Memory'를 통해 가수 활동을 재개했다.

남규리는 "노래를 하다가 거의 14년 동안 연기만 했다. 그때는 노래와 연기를 겸업하기 힘든 분위기였고, 음악을 할 수 있는 상황들이 없었다. 그래서 '나는 이제 노래는 영영 할 수 없구나' 생각했다"고 털어놨다.

하지만 조카의 존재가 다시금 가수 활동에 대한 마음을 일깨워줬다. 남규리는 "조카에게 기타를 치며 노래를 들려줬는데 너무 좋아하더라. 그 모습을 보고 갑자기 노래를 해야겠다는 생각이 들었다"고 고백했다.

조카에게 들려준 곡은 다름 아닌 브루노 마스의 'Treasure'였다. 모두의 예상을 깨는 선곡에 허용별은 웃음을 터트렸다.


허용별은 남규리의 새로운 시작을 응원하며 씨야의 히트곡 '미친 사랑의 노래'를 함께 불렀고, 노래가 끝날 즈음 남규리의 눈가에는 어느새 눈물이 고였다. 감정이 북받친 남규리는 "서로 의지하고 기댈 수 있어 되게 좋겠다. 부럽다"며 허용별의 우정을 부러워하는 마음을 드러냈다.

이후 씨야 재결합에 대한 질문이 이어지자 남규리는 쉽게 말문을 열지 못하다가 "인연이라는 걸 믿고 때라는 게 있어서, 인력으로 되는 일은 아니라고 생각한다"고 조심스럽게 답했다. 그러면서도 "마음이 하나가 되는 날이 온다면, 3대 3 합동공연도 괜찮지 않을까"라고 제안하자, 허용별은 기대에 찬 반응을 보였다.


이날 라이브 공연에서는 허용별의 '이게 뭐냔 말이야', 허각의 '눈물이 왈칵 쏟아진다', 신용재의 '빌려줄게' 등이 이어졌고, 마지막은 남규리와 허용별이 함께 부른 씨야의 '사랑의 인사'로 따뜻하게 마무리됐다.

허용별은 "남규리의 유튜브와 홀로서기를 진심으로 응원한다"며 마음을 전했고, 남규리는 온 마음을 다해 함께 노래해 준 허용별에게 "진심으로 행복했다"고 화답했다.

한편, 남규리는 최근 신곡 '그래도 좋아해요'를 발매하며 새로운 음악적 변신으로 뜨거운 호응을 얻고 있다.

