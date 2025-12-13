“박나래 주사이모=제2의 전청조..속눈썹 시술 담당자 출신”

|
[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박나래의 불법 의료행위 의혹이 이어지는 가운데, '주사 이모'의 과거 이력과 '링거 이모' 의혹이 추가로 불거졌다.
이진호는 "주사 이모가 자신의 홍보 프로필에 성형외과 전문가, 병원장, 비만 클리닉 대표 등의 경력을 내세웠다"며 "이 때문에 연예계 관계자들 상당수가 속을 수밖에 없는 구조였다"고 설명했다.
박나래는 앞서 지난 4일 전 매니저들로부터 '갑질' 의혹이 제기되며 논란의 중심에 섰다. 전 매니저들은 박나래를 특수상해 혐의로 고소하고, 회사 자금을 전 남자친구 등에게 사용했다며 횡령 혐의로 고발했다. 이에 대해 박나래 측은 전 매니저들을 공갈 혐의로 맞고소하며 법적 대응에 나섰다.
이후 박나래가 '주사 이모'로 불리는 인물에게 불법 의료 행위 및 대리 처방을 받았다는 추가 의혹이 제기되면서 논란은 더욱 확산됐다. 임현택 전 대한의사협회장은 박나래를 의료법, 약사법, 보건범죄 단속에 관한 특별법 위반 혐의로 검찰에 고발했다.
임현택 전 회장은 박나래가 또 다른 인물인 '링거 이모'를 불러 수액을 맞았다는 의혹과 관련해 "불법 시술이라는 사실을 인지한 상태에서 여러 차례 부정 처방을 교사한 것으로 의심된다"고 주장했다.
임현택 전 의협회장은 "비의료인이 정맥로를 통해 주사를 놓는 행위는 쇼크나 뇌 손상 등 심각한 위험을 초래할 수 있다"며 "교사범 성립 가능성도 배제할 수 없다"고 지적했다.
이에 대해 박나래 측은 "면허가 있는 의사에게 왕진을 요청했을 뿐"이라며 불법 의료행위 의혹을 부인했다. 주무 부처인 보건복지부는 "수사를 통해 사실관계가 명확히 파악된 이후 필요한 조치를 검토하겠다"는 입장을 밝혔다.