"만리장성에 이런 압승이라니!" 임종훈X신유빈 '세계1위'중국조 꺾고 W…

[스포츠조선 전영지 기자]파리올림픽 동메달 복식조' 임종훈(한국거래소)-신유빈(대한항공)이 '세계1위' 중국조를 꺾고 월드테이블테니스(WTT) 파이널스 사상 첫 결승 진출 역사를 썼다.
임종훈-신유빈 조는 12일 오후 2시30분(한국시각)홍콩에서 열린 '왕중왕전' 월드테이블테니스(WTT) 홍콩 파이널스 2025 준결승에서 세계 1위조 중국의 린시동-콰이만을 게임스코어 3대1로 꺾고 결승에올랐다.
사진출처=WTT
사진출처=WTT
이번 대회 혼합복식은 2개조가 조별리그를 치러 각조 1-2위가 4강 토너먼트 방식으로 우승을 가리는 방식이다. 세계 2위 임종훈-신유빈조는 B조서 '브라질 에이스' 휴고 칼데라노-브루노 다카하시조, '일본 에이스' 마쓰시마 소라-하리모토 미와조, '스페인 에이스' 알바로 로블레스-마리아 샤오조를 줄줄이 3대0으로 셧아웃 시키며 파죽지세 '3연승 1위'로 4강에 진출했다.
4강에서 만난 '세계 1위' 린시동-콰이만조는 예상대로 강력했다. 임종훈-신유빈 조는 1게임에서 3-3까지 팽팽한 흐름을 이어가다 린시동에게 잇달아 뚫리며 내리 4실점, 3-7로 밀렸다. 6-11로 1게임을 내줬다.
2게임도 3-5로 밀리던 상황, 벤치의 함소리 코치가 타임아웃을 요청한 이후 기류가 완전히 달라졌다. 전열을 정비한 한국조가 내리 3득점, 6-5로 경기를 뒤집더니 콰이만의 미스를 잇달아 유도하며 분위기를 탔다. 신유빈의 백드라이브, 임종훈의 포어 톱스핀이 꽂히며 9-6으로 앞서나갔다. 11-6으로 마무리했다.
3게임은 완전히 임종훈-신유빈의 분위기였다. 임종훈의 왼손과 신유빈의 오른손이 척척 맞아들어가며 7-1로 앞서나갔다. 임종훈의 강력한 포어핸드가 중국 테이블을 뚫어냈고, 신유빈의 백핸드가 작렬하며 9-1까지 앞서갔다. 린시동의 서브 범실까지 나오며 11-2로 압도했다. 중국 조를 상대로 보기 드문 압승이었다. 게임스코어 2-1로 앞섰다.
사진출처=WTT
사진출처=WTT
사진출처=WTT
4게임 초반 중국이 반전에 나섰다. 4-0으로 앞서나갔다. 그러나 임종훈, 신유빈이 잇달아 득점하며 4-3로 추격했다. 자신감이 넘쳤다. 위기에 몰린 중국 벤치가 작전타임을 요청했다. 작전타임 후 4-4 균형을 맞췄고 5-7에서 랠리 다툼을 이겨내며 다시 7-7 균형을 맞췄다. 스피드, 작전, 멘탈 어느 면에서도 밀리지 않았다. 임종훈의 백드라이브, 혼신의 푸시가 잇달아 들어가며 9-7로 앞서갔다.
그러나 중국도 포기하지 않았다. 콰이만의 공격이 성공하며 9-9, 다시 동점이 됐고 신유빈의 짜릿한 포어드라이브가 작렬하며 10-9, 매치 포인트를 잡아냈다. 그러나 중국도 마지막까지 버텼다. 린시동의 득점으로 피말리는 듀스 게임이 시작됐다. 신유빈의 리시브가 살짝 흔들리며 11-10, 임종훈이 포어드라이브로 응수하며 11-11, 신유빈의 서브 직후 임종훈의 바나나플릭 3구 공격이 성공하며 12-11 다시 게임포인트를 잡았다. 그러나 린시동도 3구 공략을 응수하며 12-12…. 세계 랭킹 1-2위조답게 이날 듀스게임은 말 그대로 혈투였다.
그러나 치열한 랠리 다툼을 이겨내며 13-12, 기어이 매치 포인트를 다시 잡았고, 콰이만의 리시브가 테이블을 멀찍이 벗어나며 14-12. 신유빈-임종훈조가 승리했다. 지난해 파리올림픽 혼합복식에서 동메달을 따내며 국민들에게 기쁨을 선사한 월클 복식조가 WTT 파이널 첫 혼합복식에서 첫 결승 진출의 역사를 썼다.
사진출처=WTT
사진출처=WTT
경기 직후 현장 인터뷰에서 임종훈은 2게임 작전타임 직후 흐름을 바꿀 수 있었던 이유에 대해 "작전을 가져갔다. 함소리 코치님,유빈이와 흔들림없이 미리 이야기한 작전대로 하자고 한 것이 주효했다"고 말했다. 늘 웃으면서 플레이하는 것이 인상적이라는 말에 신유빈은 "끝까지 멋진 모습을 보여주기 위해 (임)종훈이오빠와 최선을 다해 열심히하겠다"는 각오를 전했다.
임종훈-신유빈조는 13일 오후 10시(한국시각) WTT파이널스 홍콩 혼합복식 결승에서 왕추친-쑨잉샤(중국)와 마쓰시마 소라-하리모토 미와(일본)의 준결승전 승자와 맞붙는다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com