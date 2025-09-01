故장진영, 위암 투병 중 혼인신고 3일만 사망...오늘(1일) 16주기

|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 배우 고(故) 장진영이 우리 곁을 떠난 지 벌써 16년이 흘렀다.
이후 알려진 고인과 남편의 러브스토리는 많은 이들의 안타까움을 자아냈다.
고인은 미국에서 요양을 하며 치료를 받던 중 오랜 시간 교제한 연인과 2009년 7월 미국 라스베이거스에서 결혼식을 올렸다. 이어 같은 해 8월 29일 혼인신고를 했지만, 장진영이 3일 뒤 세상을 떠나 많은 이들을 안타깝게 했다.
시간이 흘러 지난해 고인의 15주기를 앞두고 안타까운 소식이 전해지기도 했다. 지난해 5월 고인의 아버지가 딸의 15주기 행사 준비를 위해 '장진영 기념관'에 다녀오던 중 발을 헛디뎌 넘어지면서 세상을 떠나 안타까움을 자아냈다.
한편 고 장진영은 지난 1997년 KBS2 '내 안의 천사'로 데뷔, 이후 2000년 영화 '반칙왕'으로 많은 대중들에게 이름을 알렸다.
이후 2001년 '소름'과 2003년 '싱글즈'로 청룡영화상 여우주연상을 수상했고, 2006년 '연애, 그 참을 수 없는 가벼움'으로 대한민국영화대상 여우주연상을 수상하기도 했다.
