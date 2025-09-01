스포츠조선

'9월 결혼' 김종국, 'LA 여친설' 예비신부 입 열었다 "지석진도 모르는 사람"[SC리뷰]

기사입력 2025-09-01 06:44


'9월 결혼' 김종국, 'LA 여친설' 예비신부 입 열었다 "지석진도 모…

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 김종국이 예비 신부에 대한 이야기를 꺼냈다.

8월 31일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 김종국의 깜짝 결혼발표 그 후의 이야기가 공개됐다.

이날 지예은은 운동을 좋아하는 장동윤에게 호감을 보였고, 하하는 김종국에게 "형수 운동 좋아하냐"고 물었다. 김종국은 "나랑 완전 다르다. 나를 말리지만 않으면 된다"고 답했다.

하하는 김종국이 자신도 몰래 결혼 결정을 한 것에 대해 큰 배신감을 느낀 듯 방송 내내 결혼 이야기를 꺼냈다. 그는 "종국이 형 소개시켜주려고 준비했는데 시경이한테 해줘야겠다"며 분개했다. 결혼은 커녕 여자친구가 있다는 것도 몰랐다고.

하하는 분에 못이겨 "형수님이 채연 누나는 아니고 박세리 누나 아니고"라며 김종국과 '방송용 썸'이 있었던 연예인들을 하나씩 소환했다. 유재석도 "설마 갔는데…"라며 말끝을 흐렸고, 하하는 "진짜 그 이름"이라며 김종국과 수십년째 열애설이 있었던 윤은혜를 떠올리게 했다. 이에 제작진은 "이 토크 스톱. 이제 우리도 안 할게요"라는 자막을 내보냈다.


'9월 결혼' 김종국, 'LA 여친설' 예비신부 입 열었다 "지석진도 모…
유재석도 "나한테 사회를 봐달라고 하더라. 녹화 있을 수 있다고 했는데 결혼한다고 해서 스케줄을 어떻게든 앞당겼다. 결혼식 사회를 이렇게 급하게 의뢰 받은 건 처음"이라고 거들었다.

하지만 유재석은 곧 김종국에게 심적 변화가 있었다는 징후를 기억해 냈다. 그는 "어쩐지 지나고 보니 하나하나 다 기억난다. 종국이 키링 같은 거 많이 사고 어느 순간 귀여운 걸 좋아했다"고 회상했다.

김종국은 "티를 많이 냈다"고 인정했다. 지석진은 "내가 아는 사람이냐"고 물었고, 김종국은 "모르는 분"이라고 답했다. 또 결혼 위기가 있었다고도 고백했다. 비닐 봉투를 가득 모아놓은 지저분한 집이 방송을 통해 공개되면서 예비신부의 '싫어요'를 받았다고. 김종국은 "너무 싫어한다. 그거 때문에 위기가 있었다. 그 방송 이후 장가 못갈 뻔 했다. 지금은 매일 청소기 돌린다"고 털어놨다.


김종국은 9월 5일 서울 모처에서 비연예인 여자친구와 결혼식을 올린다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'48세' 김종국, 직접 결혼 발표 "♥예비신부=비연예인...연애 티 많이 내" ('런닝맨')[종합]

2.

김종국 "♥예비신부, 나와 완전 반대...봉투 하우스 공개 후 장가 못갈 뻔" ('런닝맨')

3.

이영애, 15세 쌍둥이 母 현실 육아 고충..."서울行 후 배달 음식에 눈 떠" ('냉부해')

4.

임라라, 안타까운 쌍둥이 임신 현실 "30주도 안됐는데 배가 42인치..버거워" (엔조이커플)

5.

김종국, '9월 결혼' 앞두고 위기 고백 "♥예비신부, '봉투하우스'에 충격" ('런닝맨')

연예 많이본뉴스
1.

'48세' 김종국, 직접 결혼 발표 "♥예비신부=비연예인...연애 티 많이 내" ('런닝맨')[종합]

2.

김종국 "♥예비신부, 나와 완전 반대...봉투 하우스 공개 후 장가 못갈 뻔" ('런닝맨')

3.

이영애, 15세 쌍둥이 母 현실 육아 고충..."서울行 후 배달 음식에 눈 떠" ('냉부해')

4.

임라라, 안타까운 쌍둥이 임신 현실 "30주도 안됐는데 배가 42인치..버거워" (엔조이커플)

5.

김종국, '9월 결혼' 앞두고 위기 고백 "♥예비신부, '봉투하우스'에 충격" ('런닝맨')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 진짜 말이 안 나온다, 메시 이후 이런 선수는 최초..."유니폼 판매 전 세계 1위, 7번 유니폼 MLS 2위"

2.

[속보]韓 축구 역사에 남을 제안! 한국 국대 FW, '손흥민 이적료급'로 빅리그 입성 예고...'박승수 소속팀' 영입 효과→"450억 이적료 지불 예정"

3.

2G 연속 5이닝 못채웠다! 천하의 양현종인데… 필승 향한 꽃감독의 의지 [수원리포트]

4.

롯데 나승엽, 사구에 뼈 맞았나.. 극심한 고통 호소 → 땅에 발 딛지도 못하고 교체

5.

LG 주전 포수 박동원, 3회 끝나고 갑자기 교체됐다...왜? [잠실 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.