지드래곤이 샤라웃한 초딩즈 등판 "더 유명해지고파"→이수근 "나보다 유명…

|
[스포츠조선 이유나 기자]오늘(1일) 밤 8시 30분 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 331회에는 연예인들의 '샤라웃'을 받으며 주목받은 초등학생 두 명이 출연한다.
13살의 사연자는 SNS 팔로워 6만 명을 보유하고 있다고 밝히자 서장훈과 이수근은 놀라고, 춤과 노래 같은 영상을 업로드 하고 있는데 지드래곤이 직접 '좀 하는데?'라는 샤라웃을 남기며 영상 조회수만 1,700만을 기록하고 있다고 전한다. 이에 이수근은 "우리보다 더 유명하네"며 인사를 나누기도 한다.
|
그는 팔로워 6만 명을 넘어 "더 유명한 사람이 될 수 있을지" 고민이라고 밝힌다.
함께 등장한 12살의 사연자는 "비트박스를 하는데, 공부도 좀 한다"라며 "두가지를 병행할 수 있는 방법이 무엇인지" 고민이라며 이야기를 시작한다.
|
서장훈은 "앞으로 뭐가 될지는 아무도 모른다"라며 "좋아하는 것만 하다 보면 나중에 다른 꿈이 생겼을 때 이루기 어려울 수 있으니 지금은 공부를 열심히 하고, 취미로 즐기면서 발전시키면 좋겠다"라고 현실적인 조언을 건넨다.
|
lyn@sportschosun.com