스포츠조선

이지훈♥' 아야네 칩거하더니 결혼 4년만 기쁜 소식 "다시 태어났다"

기사입력 2025-09-01 07:33


이지훈♥' 아야네 칩거하더니 결혼 4년만 기쁜 소식 "다시 태어났다"

[스포츠조선 이유나 기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 이지훈의 일본인 아내 아야네가 결혼 4년만에 기쁜 소식을 전했다.

1일 아야네는 "여러분 제가 좀 인스타를 오래 못 했죠. 오늘은 다시 태어나고 처음으로 나들이 갔어요"라며 "루희랑 첫 이태원가서 힙한 카페에서 신나게 두듬치 하고 왔어요"라고 했다.

이어 "왜 다시 태어났냐면…. 사실…. 저 렌즈삽입술 했어요!"라며 눈 수술을 한 사실을 밝히면서 "유전으로 어릴 때부터 (초1) 눈이 좋지 않았고, 중학생 때부터 지금까지 거의 20년 동안 껴온 렌즈를…드디어 졸업했어요. 통증이나 그런건 없었는데, 눈을 좀 쉬게 해줘야 할 것 같아서! sns를 많이 보지 않았고 화장도 못 하고 하니 사진도 안찍고"라고 수술 후 칩거에 들어갔던 상황을 전했다.


이지훈♥' 아야네 칩거하더니 결혼 4년만 기쁜 소식 "다시 태어났다"
그러면서 "진짜 …. 완전 신세계!!!!!!! 진짜 왜 이제서야 했나…..싶어요"라며 "여행가는데 렌즈 놓고와서 어렵게 여행지에서 구매한적도있고, 1회용 렌즈 이틀동안 쓴 적도 있고….(렌즈러들 동의하죠?ㅋ) 무엇보자 영화보다가 잠들어도 맘이 편하다는거"라며 강력 추천했다.

한편 이지훈과 일본인 아야네는 14살의 나이 차이와 국적을 뛰어넘어 2021년 결혼식을 올렸다. 이후 시험관 시술 끝에 임신에 성공, 지난해 7월 결혼 3년 만에 첫 딸을 낳아 많은 이들의 축하를 받았다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'48세' 김종국, 직접 결혼 발표 "♥예비신부=비연예인...연애 티 많이 내" ('런닝맨')[종합]

2.

김종국 "♥예비신부, 나와 완전 반대...봉투 하우스 공개 후 장가 못갈 뻔" ('런닝맨')

3.

이영애, 15세 쌍둥이 母 현실 육아 고충..."서울行 후 배달 음식에 눈 떠" ('냉부해')

4.

임라라, 안타까운 쌍둥이 임신 현실 "30주도 안됐는데 배가 42인치..버거워" (엔조이커플)

5.

김종국, '9월 결혼' 앞두고 위기 고백 "♥예비신부, '봉투하우스'에 충격" ('런닝맨')

연예 많이본뉴스
1.

'48세' 김종국, 직접 결혼 발표 "♥예비신부=비연예인...연애 티 많이 내" ('런닝맨')[종합]

2.

김종국 "♥예비신부, 나와 완전 반대...봉투 하우스 공개 후 장가 못갈 뻔" ('런닝맨')

3.

이영애, 15세 쌍둥이 母 현실 육아 고충..."서울行 후 배달 음식에 눈 떠" ('냉부해')

4.

임라라, 안타까운 쌍둥이 임신 현실 "30주도 안됐는데 배가 42인치..버거워" (엔조이커플)

5.

김종국, '9월 결혼' 앞두고 위기 고백 "♥예비신부, '봉투하우스'에 충격" ('런닝맨')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 진짜 말이 안 나온다, 메시 이후 이런 선수는 최초..."유니폼 판매 전 세계 1위, 7번 유니폼 MLS 2위"

2.

[속보]韓 축구 역사에 남을 제안! 한국 국대 FW, '손흥민 이적료급'로 빅리그 입성 예고...'박승수 소속팀' 영입 효과→"450억 이적료 지불 예정"

3.

2G 연속 5이닝 못채웠다! 천하의 양현종인데… 필승 향한 꽃감독의 의지 [수원리포트]

4.

롯데 나승엽, 사구에 뼈 맞았나.. 극심한 고통 호소 → 땅에 발 딛지도 못하고 교체

5.

LG 주전 포수 박동원, 3회 끝나고 갑자기 교체됐다...왜? [잠실 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.