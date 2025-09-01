스포츠조선

"귀여운 키링 웬말"..유재석, 뒤늦게 알아챈 김종국 '결혼 증거'

기사입력 2025-09-01 09:18


[스포츠조선 이유나 기자]가수 김종국의 깜짝 결혼 발표로 화제가 된 SBS '런닝맨'이 '2049 시청률' 동시간대 1위를 굳건히 지켰다.

지난달 31일 방송된 '런닝맨'은 지난주보다 시청률이 상승하며 '2049 시청률' 1.9%를 기록해 동시간대 예능 1위를 기록했고, 분당 최고 시청률은 5.5%까지 뛰어올랐다. (이상 닐슨코리아 수도권, 가구 기준)

이날 방송은 시작부터 앞서 예고된 대로 김종국의 결혼 소식이 전해져 모두를 놀라게 했다. 녹화 전, 멤버들에게 일일이 결혼 소식을 전한 김종국은 녹화 오프닝에서 "제가 이제 장가를 간다. 열심히 잘 살겠다"며 공식 결혼 발표를 했다. 유재석은 "처음엔 데뷔 30주년 콘서트를 한다길래 그 얘기인 줄 알았는데 결혼식 사회를 봐달라고 하더라. 그날 녹화가 있지만 어떻게든 당겨보겠다"며 '김종국 결혼식 사회'를 예고했고 송지효는 울컥한 모습을 보이기도 했다.

김종국은 "사실 그동안 티를 냈다. 다른 날 기사 나면 '런닝맨'에서 플랜카드 달까 봐 지금 말한다"고 전했고 하하는 "채연과 결혼하는 거 아니었냐"며 놀려 웃음을 자아냈다. 김종국은 예비신부에 대해 "여러분은 모르는 분이다. 연예계 쪽 사람이 아니다"라고 선을 그었다.


한편, 이날 레이스는 최종 소지 금액이 가장 많은 3명이 상품을 받는 '쓸수록 굿럭! 복 터지는 데이트'로 꾸며져 오는 5일(금) 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '사마귀:살인자의 외출'에 출연하는 배우 장동윤과 '런닝맨 공식 썸녀' 배우 김아영이 게스트로 출격했다. 커플 레이스인 만큼 여자 출연자가 더 필요했는데 공교롭게도 김종국이 핑크 가발을 쓰고 '종숙이'로 깜짝 변신해 큰 웃음을 선사했다.

유재석은 "오늘만큼은 여장하고 싶지 않으면 안 해도 된다"고 말했지만, 김종국은 "이제 더 열심히 해야 한다"며 의욕을 불태워 '예비 가장'에 대한 책임감을 드러냈다. 이후 '종숙이'가 된 김종국은 장동윤과의 커플 매칭에 성공했고, 김아영과 양세찬, 유재석과 지예은, 하하와 송지효, 지석진과 최다니엘도 커플이 되어 레이스를 펼쳤다.

두 팀으로 나뉘어지게 된 데이트에서 김종국은 '복싱 매니아'답게 장동윤과 복싱 데이트를 즐기며 레이스에 몰입했지만 다른 코스로 가게 된 멤버들은 그동안 김종국이 흘린 '결혼 증거'들을 추리해 폭소를 자아냈다. 유재석은 "생각해보니 징조가 있었다. 김종국이 귀여운 키링을 많이 사지 않았냐"고 몰아갔고, 양세찬 역시 "갑자기 이사한다는 것도 이상했다"고 덧붙였다.

최종 레이스 결과, 장동윤이 1위를 차지한 가운데 여자 멤버들인 김아영, 송지효, 지예은이 벌칙에 당첨됐다.

