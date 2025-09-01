'母 잃은' 조현아 "새 아빠는 내 유일한 아빠" 눈물의 가정사 최초 고…

|
[스포츠조선 이유나 기자]SBS '미운 우리 새끼'에서 조현아의 가슴 뭉클한 가족사가 공개됐다. 이에 31일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'는 2049 시청률 3%로 일요 예능 1위를 기록했고, 수도권 가구 시청률은 10.5%로 주간 예능 1위를 차지하는 기염을 토했다. 분당 최고 시청률은 13.2%까지 뛰어올랐다.
이번 방송에서는 어반자카파 조현아의 특별한 가족 이야기가 시청자들의 가슴을 뭉클하게 했다. 조현아는 "저희 아버지가 새아빠시다. 엄마가 5년 전에 돌아가시고 나서 새아빠를 제가 모시고 있다"며, "친아버지는 제가 다섯 살 때 돌아가셨기 때문에 그동안 제 삶을 다 키워주신 분"이라고 밝혔다.
배우 김승수는 피지컬 회복을 위해 무리한 운동을 하다 무릎 내측 인대 부상을 입고 이어 대상포진까지 겹쳐 28일간 집콕 생활을 이어가고 있는 상황. 이를 지켜보던 임원희는 김승수를 위해 직접 샴푸를 해주고, 병원까지 웨건에 태워 끌고 가는 '짠내나는 브로맨스'를 보여줘 웃음과 감동을 동시에 선사했다.
SBS '미운 우리 새끼'는 매주 일요일 밤 9시에 방송된다.
