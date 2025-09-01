김준수, 日팬콘서트 성료…2년만에 열도 또 들썩였다

|
[스포츠조선 고재완 기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 김준수가 약 2년 만에 일본 팬들과 재회한 오사카·요코하마 팬콘서트를 4회 전석 매진 속에 성황리에 마무리했다.
이어 현지 MC와 함께한 'XIA의 여행 취향 알아보기', '찰칵! 랜덤 스냅' 등 다양한 코너들은 김준수의 일상과 취향을 더욱 가까이 느낄 수 있는 시간으로 꾸려졌다. 특히 '미션! 샤루마블 in Japan'에서 모든 미션을 성공하고도 팬들의 뜨거운 성원에 화답하듯 주저 없이 벌칙 챌린지에 나서 남다른 팬 사랑을 드러냈다. 또한 캠핑 요리 도전기와 ASMR을 담은 VCR 영상은 김준수의 색다른 매력을 선보이며 현장의 분위기를 한층 뜨겁게 만들었다.
약 2년 만의 일본 단독 공연 역시 전석 매진으로 이끌며 변함없는 티켓 파워와 굳건한 입지를 증명한 김준수는 데뷔 이래 첫 미디어 전시회 'KIMJUNSU MEDIA EXHIBITION [VOICE : COLOR OF SOUND](보이스 : 컬러 오브 사운드)'에 이어 일본 팬콘서트 투어까지 이어가며 남다른 팬 사랑으로 8월을 꽉 채우며 또 하나의 뜻깊은 기록을 남겼다.
한편, 일본 투어를 성황리에 마무리한 김준수는 오는 9월 28일까지 뮤지컬 '알라딘'에서 '알라딘' 역으로 부산 드림씨어터 무대에 오르며, 10월 9일부터 12일까지 4일간 잠실실내체육관에서 단독 콘서트 'XIA 2025 CONCERT Chapter 2 : Festa'로 팬들과 만날 예정이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com