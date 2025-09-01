스포츠조선

[인터뷰②]준케이 "21년째 JYP 소속, 현재 직함은 대외협력이사…정직하고 바른 회사"

기사입력 2025-09-01 09:32


[인터뷰②]준케이 "21년째 JYP 소속, 현재 직함은 대외협력이사…정직…
사진 제공=JYP엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 2PM 준케이(JUN. K)가 소속사 JYP엔터테인먼트(이하 JYP)에 고마운 마음을 드러냈다.

준케이는 최근 서울 강남 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "21년 째 JYP에 있는데, 정직하고 바른 회사다"라며 "직함은 대외 협력 이사"라고 했다.

미니 4집 '디어 마이 뮤즈(Dear my muse)'는 준케이가 2020년 12월 미니 3집 '20분' 이후 약 4년 9개월 만에 선보이는 미니 앨범이자, 지난해 8월 디지털 싱글 '페인트 디스 러브(Paint this love)' 이후 내놓는 신보다.

준케이는 이번 앨범을 작업하면서, JYP에 새삼 고마운 마음을 느꼈다. "예전보다 일을 하기 편해진 JYP 시스템에서 작업을 하게 된 것 같다"는 준케이는 "예전에는 수정할 때도, 어떤 이유에서 수정해야 하는지, (박)진영 형하고 새벽에 통화하고 그랬다. 지금은 체계적인 JYP 시스템 안에서 모두가 같이 함께 한 작업물 같은 느낌이다"고 밝혔다.

21년 째 JYP에 있는 만큼, 그간의 변화도 지켜봐 왔다. 준케이는 "회사 처음 들어왔을 때, 그때 직원 분들이 세 분 밖에 없었다. 지금은 700 명정도 된다고 한다. 회사가 엄청 커지는 걸 봐왔다. 중간에 시스템이 만들어지면서 부딪힌 모습도 되게 많이 봤는데, 이걸 만들 (박)진영 형부터, 다 대단하신 것 같다"며 고개를 끄덕였다.

이어 "직원분들이 회사에서 일하는 걸 자랑스러워하시는 걸 보면서 대단한 것 같다. 복지도 좋은데, 복지를 넘어서, 이 회사에서 일하는 걸 자랑스럽게 생각하는 게 쉬운 일은 아닌 것 같다. 저 또한 그런 생각을 하게 됐다"고 말했다.


[인터뷰②]준케이 "21년째 JYP 소속, 현재 직함은 대외협력이사…정직…
사진 제공=JYP엔터테인먼트
긴 시간 동안 한 소속사에 몸 담는 것도 사실 이례적이다. 준케이는 "21년 째 있었는데, 있는 게 감사하다. 저희 회사는 솔직하고 정직하고 바른 회사다. 안에 있는 저도 느끼고 있다. 어릴 때는 주변 영향을 더 많이 받는다고 생각하는데, 2PM 멤버들도 그렇고, 스태프, 회사 분위기도 선해서 너무 좋다. 일을 하다 보니, 예민한 부분도 당연히 있겠지만, 정말 많은 선한 사람들과 일했구나 라는 마음으로 감사하다"고 했다.

또 "다들 제가 계속 JYP에 있을 수 있는 비결이라고 해주시지만, 저는 정작 '계속 여기 있어도 되는 것일까'라는 고민으로 (박)진영 형을 뵈러 갔다. 형이 너무 감사하게도, '오랫동안 있어줘서 고맙다'고 해주셨다"고 전했다.


JYP에서 대외 협력 이사를 맡고 있다. 준케이는 "대외 협력 이사다(웃음). 그런데 사실 대외협력 뭘 했는지 모르겠다. 물론 타아티스트분들도 섭외나 미팅은 해본 적이 있다. 그게 쉽게 성사는 안 되더라. 그게 대외 협력인지는 모르겠다"며 웃었다.

공교롭게도 이번 앨범 수록곡 '프라이버시' 트랙 비디오에는 직장인의 삶이 그려져 있다. 준케이는 "그건 감독님 아이디어로 알고 있다. 분위기는 힙합에 가까운 음악이라 생각했는데, 시각적으로 이렇게 풀 수 있겠더라. 그런 걸 보면서 JYP 시스템에 감사하게 됐다"라며 "저는 JYP에서 이사기보다는 아티스트에 가깝다. 저도 사실 매일 운동을 하지만, 매일 일이 있는 건 아니다. 그래서 직장인들분들 아침에 출근해서 일하시면서도, 자기관리하시는 게 대단하더라"고 감탄했다.

준케이의 미니 4집 '디어 마이 뮤즈'는 1일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유승준, 세번째 소송 승소 심경고백 "누구나 실수해, 사실 왜곡 안타까워"[SC이슈]

2.

'국화꽃향기' 故 장진영, 위암 투병→혼인신고 3일만 비보..오늘(1일) 16주기

3.

서유리, ♥법조계 연하 남친과 새출발…로펌 비서 자격증 땄다[SCin스타]

4.

고든램지, 피부암 투병 고백 "자외선 차단제 꼭 발라야"[SCin스타]

5.

윤민수 '아빠 어디가' 때문에 이혼못해…子 윤후 "父 응원하지만 아쉽고 서운"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

유승준, 세번째 소송 승소 심경고백 "누구나 실수해, 사실 왜곡 안타까워"[SC이슈]

2.

'국화꽃향기' 故 장진영, 위암 투병→혼인신고 3일만 비보..오늘(1일) 16주기

3.

서유리, ♥법조계 연하 남친과 새출발…로펌 비서 자격증 땄다[SCin스타]

4.

고든램지, 피부암 투병 고백 "자외선 차단제 꼭 발라야"[SCin스타]

5.

윤민수 '아빠 어디가' 때문에 이혼못해…子 윤후 "父 응원하지만 아쉽고 서운"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

"괜찮다고 하셨는데…죄송합니다" 사구에 날벼락 골절 소식, 19세 신인 투수가 전한 진심의 사과

2.

[속보]韓 축구 역사에 남을 제안! 한국 국대 FW, '손흥민 이적료급'로 빅리그 입성 예고...'박승수 소속팀' 영입 효과→"450억 이적료 지불 예정"

3.

이번주 새 역사가 2개나 탄생. 1088만명 넘는 역대 최다관중→최초 1100만명 돌파. 역대급 5강 싸움에 1200만명 간다[SC 포커스]

4.

2G 연속 5이닝 못채웠다! 천하의 양현종인데… 필승 향한 꽃감독의 의지 [수원리포트]

5.

'강인아, 너 안 오면 우리 진짜 끝장난다' 前 SON 스승이 간절히 손 뻗은 이유...노팅엄, 웨스트햄에 '7분 만에 와르르' 0-3 대패[EPL 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.