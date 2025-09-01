스포츠조선

엑소 백현, 마카오 공연도 성료 "엑소엘에게 들려주고 싶었던 노래"

기사입력 2025-09-01 10:43


엑소 백현, 마카오 공연도 성료 "엑소엘에게 들려주고 싶었던 노래"

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 엑소 백현이 마카오에서 열린 공연을 성황리에 마무리하며 투어 흥행에 청신호를 밝혔다.

백현은 8월 30일과 31일 양일간 마카오 갤럭시 아레나(GALAXY ARENA)에서 개최된 '2025 백현 월드 투어 '레버리' 인 마카오'를 통해 총 1만 9천 명의 관객과 호흡했다.

이번 공연에서 백현은 솔로 미니 1집부터 최근 발매한 미니 5집 '에센스 오브 레버리'까지 대표 히트곡을 비롯해 다채로운 셋 리스트로 러닝 타임을 꽉 채웠다. 감각적인 퍼포먼스와 무대 연출이 어우러진 무대는 관객들의 환호를 이끌어냈으며, 공연 중간중간 팬들과 다정하고 유쾌한 소통을 이어가며 뜻깊은 시간을 완성했다.

특히, 백현은 2회차 공연 동안 인기 챌린지와 팬들에게 전하는 마음을 담은 현지곡 등을 가창하며 "우리 마카오 에리(엑소엘, 공식 팬클럽명)들에게 들려드리고 싶은 노래였는데 가사가 너무 좋아서 선택했습니다"라고 곡 선정의 이유를 밝히며 진심 어린 마음을 전했다. 마지막으로 "오늘 여러분과 이렇게 좋은 시간을 같이 보낼 수 있어 너무 기뻤고, 와 주셔서 감사합니다. 우린 또 만나요!"라는 소감으로 공연을 마무리했다.

데뷔 13년 만에 개최되는 백현의 첫 솔로 월드 투어 '레버리'는 지난 6월 서울 KSPO돔을 시작으로 남미, 미국, 유럽, 오세아니아를 거쳐 아시아 일정에 돌입하며 후반부를 이어가고 있다. 특히 마카오 공연은 지난해 진행된 아시아 투어에서도 매진을 기록한 것에 이어 이번에도 티켓 오픈과 동시에 약 1만 9천석이 전석 매진돼 백현의 글로벌 티켓 파워를 입증했다.

백현은 이번 마카오 공연을 마치고 방콕, 도쿄, 타이베이, 홍콩, 하노이, 고베, 마닐라, 싱가포르 등 다양한 지역에서 본격적인 아시아 투어 일정을 이어간다.

백현은 6일과 7일 태국 방콕에서 '레버리'를 개최하고 팬들과 만난다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유승준, 세번째 소송 승소 심경고백 "누구나 실수해, 사실 왜곡 안타까워"[SC이슈]

2.

'국화꽃향기' 故 장진영, 위암 투병→혼인신고 3일만 비보..오늘(1일) 16주기

3.

서유리, ♥법조계 연하 남친과 새출발…로펌 비서 자격증 땄다[SCin스타]

4.

고든램지, 피부암 투병 고백 "자외선 차단제 꼭 발라야"[SCin스타]

5.

윤민수 '아빠 어디가' 때문에 이혼못해…子 윤후 "父 응원하지만 아쉽고 서운"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

유승준, 세번째 소송 승소 심경고백 "누구나 실수해, 사실 왜곡 안타까워"[SC이슈]

2.

'국화꽃향기' 故 장진영, 위암 투병→혼인신고 3일만 비보..오늘(1일) 16주기

3.

서유리, ♥법조계 연하 남친과 새출발…로펌 비서 자격증 땄다[SCin스타]

4.

고든램지, 피부암 투병 고백 "자외선 차단제 꼭 발라야"[SCin스타]

5.

윤민수 '아빠 어디가' 때문에 이혼못해…子 윤후 "父 응원하지만 아쉽고 서운"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

"괜찮다고 하셨는데…죄송합니다" 사구에 날벼락 골절 소식, 19세 신인 투수가 전한 진심의 사과

2.

[속보]韓 축구 역사에 남을 제안! 한국 국대 FW, '손흥민 이적료급'로 빅리그 입성 예고...'박승수 소속팀' 영입 효과→"450억 이적료 지불 예정"

3.

이번주 새 역사가 2개나 탄생. 1088만명 넘는 역대 최다관중→최초 1100만명 돌파. 역대급 5강 싸움에 1200만명 간다[SC 포커스]

4.

2G 연속 5이닝 못채웠다! 천하의 양현종인데… 필승 향한 꽃감독의 의지 [수원리포트]

5.

'강인아, 너 안 오면 우리 진짜 끝장난다' 前 SON 스승이 간절히 손 뻗은 이유...노팅엄, 웨스트햄에 '7분 만에 와르르' 0-3 대패[EPL 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.