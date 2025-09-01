스포츠조선

'재벌 3세와 이혼' 최정윤, 딸 공부방 만들고 자책 "나 나쁜 엄마인가 봐"

기사입력 2025-09-01 11:00


'재벌 3세와 이혼' 최정윤, 딸 공부방 만들고 자책 "나 나쁜 엄마인가…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 최정윤이 고학년이 되는 딸을 위한 공부방을 만들어줬다.

지난달 29일 유튜브 채널 '투잡뛰는 최정윤'에서는 '제 딸아이 방 궁금하셨죠? 드디어 공개합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 집 인테리어를 싹 바꾼 최정윤. 최정윤은 "심혈을 기울인 지우의 공부방 첫 오픈"이라며 딸 지우 양의 방을 소개했다. 지우 양의 방은 핑크색 벽지와 하얀색 선반으로 아기자기하게 꾸며졌다. 최정윤의 집 인테리어를 도운 공간전문가는 "집에서 여기가 제일 예쁘다"고 뿌듯해하기도.

딸 공부방의 포인트라 할 수 있는 선반에는 은은한 조명도 깔려있었다. 조명을 켜자마자 감탄하는 제작진에 최정윤은 "멋있죠? 내가 맨날 와서 해보고 있다"며 흐뭇해했다.

철제 침대도 자랑했다. 최정윤은 "예전에는 침대가 좀 높았다. 이 침대는 높이도 떨어져도 전혀 문제도 없다. 이젠 떨어지지도 않지만"이라고 만족했고 공간전문가는 "아이 방에서는 첫째가 안전이다. 둘째는 면학 분위기고 셋째는 디자인"이라고 밝혔다.


'재벌 3세와 이혼' 최정윤, 딸 공부방 만들고 자책 "나 나쁜 엄마인가…
만족스러운 방에 최정윤은 "나는 진짜 나쁜 엄마인가 봐. 나랑 방을 바꾸고 싶다"며 "너무 바꾸고 싶고 뭐 하나 가져갈 게 없나 호시탐탐 노리고 있다"고 너스레를 떨었다.

딸 지우 양의 반응에 대해서는 "너무 좋아한다"며 "너 진짜 복받은 아이라고 감사하며 살아야 한다고 했다"고 밝혔다.

최정윤은 딸의 방을 공부방으로 바꾸는 과정에서도 동심을 유지해주려 했다며 "단계적으로 하는게 좋은 거 같다. 한꺼번에 동심을 뺏을 수도 없는 거고. 핑크 인형으로 동심을 유지해주지 않았냐. 너무 감사하다. 나 혼자서는 할 수 없는 일이었다"고 뿌듯해했다.


한편, 최정윤은 지난 2011년 이랜드 그룹 부회장의 장남이자 그룹 이글파이브 출신인 윤태준과 결혼, 슬하 딸 하나를 뒀으나 2022년 이혼했다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

57세에 첫 출산 초고령 산모..안정환·정형돈 “믿기지 않아” (화성인)

2.

[인터뷰②]준케이 "21년째 JYP 소속, 현재 직함은 대외협력이사…정직하고 바른 회사"

3.

김보성, 희귀 난치병 투병 중 "나을 수 없는 병, 모르고 살다가 죽을 것" ('조동아리')

4.

"남친과 모르는女가 키스를 막"…송해나, 전남친 화장실 키스사건 '실황 중계"(탐비)

5.

[SC인터뷰] "마지막이어도 후회없이"..'엄마' 이하늬가 '애마'를 대하는 자세 (종합)

연예 많이본뉴스
1.

57세에 첫 출산 초고령 산모..안정환·정형돈 “믿기지 않아” (화성인)

2.

[인터뷰②]준케이 "21년째 JYP 소속, 현재 직함은 대외협력이사…정직하고 바른 회사"

3.

김보성, 희귀 난치병 투병 중 "나을 수 없는 병, 모르고 살다가 죽을 것" ('조동아리')

4.

"남친과 모르는女가 키스를 막"…송해나, 전남친 화장실 키스사건 '실황 중계"(탐비)

5.

[SC인터뷰] "마지막이어도 후회없이"..'엄마' 이하늬가 '애마'를 대하는 자세 (종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

'제2의 이강인' 한국 최고 재능 미쳤다...스페인 무대 데뷔골 작렬 '1골 1도움 MOM' 미친 성장세

2.

"메시? No! 손흥민이 MLS 미래!" 세계 1티어 경제지가 인정! '프로스포츠 왕국' 美 홀린 이유, 이거였네

3.

리버풀 미쳤다! EPL 최고 몸값 '또또' 경신…뉴캐슬 '배신' 이삭, 2444억 영입…이적시장 마감, 'HERE WE GO' 드디어 떴다

4.

3G 연속 선발 제외, '똑딱이' 타자에 밀려 대타도 못 나오는 굴욕의 외인...이대로 시즌 마감인가

5.

"SON의 할리우드 모먼트가 임박했다!" 손흥민 오전11시45분 안방 데뷔전→美매체 뜨거운 관심 "유튜브 구독자 70%↑ 8월 북미서 가장 많이 팔린 유니폼"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.