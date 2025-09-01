이수지 '청룡'·'백상' 이어 '브랜드대상' 2관왕 싹쓸이 "가문의 영광…

|
[스포츠조선 이유나 기자]이수지가 '2025 올해의 브랜드 대상' 시상식에서 2관왕을 석권하며 빛나는 한 해를 보내고 있다.
여기에 자신의 이름을 내건 유튜브 채널 '핫이슈지'에서 다양한 부캐릭터 열연을 이어가며 내놓는 콘텐츠마다 이슈몰이 중이다. 제이미맘, 슈블리맘, 백두장군 등 각기 다른 캐릭터로 대중과 끊임없이 소통하며 큰 사랑을 받고 있으며, 최근 방송 프로그램에서는 교포 MC 한라와 래퍼 햄부기로 활약하는 등 표현하는 캐릭터마다 개성 강한 매력을 뽐내고 있다.
이에 이수지는 "트로피 한 개 받는 것도 쉽지 않은데 2개 부문에서 상을 주셔서 정말 감사드린다. 올해 이렇게 큰 상들을 받게 돼 정말 가문의 영광이다. 더욱 열심히 노력하는 모습으로 받은 사랑에 꼭 보답하겠다"라며 "특히 올해 초 소속사를 이적하고 나서 상복이 더 터진 것 같다. 늘 아낌없이 지원해주는 씨피엔터테인먼트에도 감사드린다"라고 소감을 밝혔다.
유튜브, 방송, 축제 현장 등 다양한 자리에서 팬들과 소통하며 즐거움을 전해온 만능 엔터테이너 이수지. 이번 수상은 그간의 활동에 대한 따뜻한 격려로 여겨지며, 앞으로도 대중에게 웃음과 활력을 전할 행보에 기대가 모아진다.
<사진설명 : 이수지 공식 프로필. (사진제공=씨피엔터테인먼트)>
