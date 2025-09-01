'보스' 조우진 "무거웠던 '하얼빈' 치유 필요했다"

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 조우진이 "'하얼빈' 이후 정신 치유 필요했다"고 말했다.
조우진은 "배우로서 새로운 시도를 해볼 수 있을 것 같았다. 지금까지 해보지 못한 작품과 장르여서 좋은 기회가 될 것 같았다. 사실 '보스' 전 '하얼빈'을 촬영했는데 그 작품에서 무겁고 깊이 있는 캐릭터여서 치유가 필요했다. 그 순간 '보스'를 제안 받았다. 라 라희찬 감독도 '보스'로 치유를 해보라며 권해서 출연을 결정하게 됐다"며 "영화 속에서 모두가 보스로 추앙하고 싶어하는 인물이지만 정작 본인은 주먹맛이 아닌 손맛으로 전국을 제패하고 싶어하는 인물을 연기했다"고 설명했다.
'보스'는 조직의 미래가 걸린 차기 보스 선출을 앞두고 각자의 꿈을 위해 서로에게 보스 자리를 치열하게 양보하는 조직원들의 필사적인 대결을 그린 작품이다. 조우진, 정경호, 박지환, 이규형, 오달수, 황우슬혜, 정유진, 고창석, 그리고 이성민 등이 출연했고 '바르게 살자' 'Mr. 아이돌'의 라희찬 감독이 메가폰을 잡았다. 올해 추석 개봉 예정.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com