BTS 정국, 자택 침입에 직접 경고 "들어오면 못나가..바로 경찰서行"

[스포츠조선 이유나 기자]BTS 정국, 또 자택 침입에 분노 "들어오면 못 나가…경찰서行"
1일 정국은 자신의 생일을 맞아 라이브 방송을 켰다.
정국은 "오늘도 유산소 운동 몇번했다. 지금 힘이 없다"며 "용산에 계단이 제 사진으로 되어 있는 걸 봤다. 거기서 라이브 할까 생각하다가 약간 겁나서 집에서 하게 됐다"고 했다.
그가 겁났던 이유는 최근 자택 침입 사건이 또 일어나서다.
앞서 정국 자택에 침입한 40대 여성 A씨가 경찰에 붙잡혔다. 지난 30일 밤 11시 20분 보안요원은 주차장에 들어가는 차량을 따라 들어간 A씨를 발견, 경찰에 신고했다. A씨는 체포 당시 "친구 집이라 들어갔다"라며 횡설수설 했던 것으로 알려졌다.
이전에도 정국 자택에 중국인 여성이 침입을 시도해 체포된 바 있다. 지난 6월 중국인 여성은 정국의 자택을 찾아 현관에서 현관 비밀번호를 여러 번 누른 혐의로 현행범 체포됐다. 서울 용산경찰서는 이 중국인 여성을 주거침입 미수 혐의로 불구속 송치했다.
