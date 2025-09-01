스포츠조선

BTS 정국, 자택 침입에 직접 경고 "들어오면 못나가..바로 경찰서行"

[스포츠조선 이유나 기자]BTS 정국, 또 자택 침입에 분노 "들어오면 못 나가…경찰서行"

BTS 정국이 잇따른 자택 침입 사건에 분노했다.

1일 정국은 자신의 생일을 맞아 라이브 방송을 켰다.

정국은 "오늘도 유산소 운동 몇번했다. 지금 힘이 없다"며 "용산에 계단이 제 사진으로 되어 있는 걸 봤다. 거기서 라이브 할까 생각하다가 약간 겁나서 집에서 하게 됐다"고 했다.

그가 겁났던 이유는 최근 자택 침입 사건이 또 일어나서다.

정국은 지난 30일 자신의 자택에 침입해 경찰에 붙잡힌 40대 여성 사건을 언급하며 "내가 집에서 (그 사람을) CCTV로 다 보고 있다. 경찰분이 오시는 소리가 나니까 (그 사람이)지하주차장에서 타다다닥하면서 문을 열더라. 결국 문을 열었고 문 앞에 경찰이 있었던 거다. 난 다 지켜보고 있었다. 본인이 나랑 친구래.. 아휴.. 아미들이 다 가족이고 친구도 맞기는한데 안타까웠다. 응원해주는건 너무 고맙지 그게 뭐야"라며 선 넘은 사생활 침해에 실망감을 드러냈다.


정국이 지난 13일 열린 제이홉 월드투어 앙코르 콘서트 'HOPE ON THE STAGE-FINAL'에 오른 모습. 사진 제공=빅히트 뮤직
정국은 "오면은 내가 가둬버릴거야. 증거랑 다 확보되서 끌려 가는거다. 기록 다 되니까. 저희집 주차장에 잘못 발 들이면 못 나간다. 제가 열어주지 않는 한 갇힌다. CCTV 다 있고 경찰서로 가시고 싶지 않으시면 절대 들어오지 마세요"라고 강력하게 경고했다.

앞서 정국 자택에 침입한 40대 여성 A씨가 경찰에 붙잡혔다. 지난 30일 밤 11시 20분 보안요원은 주차장에 들어가는 차량을 따라 들어간 A씨를 발견, 경찰에 신고했다. A씨는 체포 당시 "친구 집이라 들어갔다"라며 횡설수설 했던 것으로 알려졌다.


이전에도 정국 자택에 중국인 여성이 침입을 시도해 체포된 바 있다. 지난 6월 중국인 여성은 정국의 자택을 찾아 현관에서 현관 비밀번호를 여러 번 누른 혐의로 현행범 체포됐다. 서울 용산경찰서는 이 중국인 여성을 주거침입 미수 혐의로 불구속 송치했다.

lyn@sportschosun.com

