스포츠조선

김창열, 자식농사 대박났다 "아들 연세대 입학→엔터계 러브콜"

기사입력 2025-09-01 12:23


[스포츠조선 이유나 기자]김창열은 아들 주환이와 즐겨 찾는 둘만의 아지트로 가수 박선주와 성대현을 초대, 히트곡 릴레이를 펼치고, "진짜 창열스러운 게 무엇인지 보여주겠다"며 푸짐한 '창열스러운 한상'을 준비해 눈길을 끈다.

이날 방송에서는 스승과 제자였던 김창열과 박선주의 인연이 공개된다. 김창열이 박선주의 첫 제자가 자신이 아닌 김범수로 알려진 사실에 서운함을 토로하자, 박선주는 "직접 가르치고 곡을 준 건 김창열이 처음, 김범수는 노래만 가르쳤다"라고 정리하며 김창열의 서운함을 달랜다.

이어 DJ DOC 1집 '슈퍼맨의 비애' 레슨 당시 박선주와 다툰 김창열이 연습실을 뛰쳐나갔던 사건의 전말을 최초 공개한다. 결국 김창열이 박선주에게 전화를 걸어 애교 섞인 목소리로 사과하는 것으로 마무리가 되었다고.

김창열의 가족사도 공개된다. 초등학교 1학년부터 중학교 2학년까지 중동에서 일한 아버지와 떨어져 지냈던 과거를 회상하며, 개근상을 받아 아버지를 기쁘게 해드리기 위해 등교하느라 정작 출국하는 아버지를 배웅하지 못해 아쉬웠던 속내를 털어놓는다. 이에 MC 박경림 역시 사우디아라비아에서 일하셨던 아버지를 떠올리며 "지금의 나보다 훨씬 어린 나이에 타국에서 얼마나 외로웠을까 싶다"며 깊은 공감을 나눈다. 이어 김창열은 아들 주환이가 태어났을 당시 가장으로서 준비가 되어 있지 않았다고 밝히며, 아들에게 창피하지 않은 아빠가 되고 싶어 여러 차례 사업 실패를 겪고도 포기할 수 없었다고 고백한다. 또한 기저귓값을 벌기 위해 예능을 시작했던 가장 김창열로서의 속내를 털어놓으며 끝내 눈시울을 붉힌다.


때마침 배우 같은 훈훈한 외모를 자랑하는 아들 김주환 군이 등장해 절친들의 환호를 받는다. 박선주가 "엔터 사업을 하는데 제안서를 주겠다"며 러브콜을 건넸다는 후문. 2023년 연세대학교에 합격한 아들에 대해 김창열은 "나는 아무것도 안 했다"고 하자, 주위 사람들에게 '그게 제일 잘 한 거'라는 말을 들었다고 해 현장을 웃음바다로 만든다. 이어 김창열은 아들과 바닷가에서 처음 술을 마셨던 추억도 공개, 취기가 오른 아들이 친구들을 웃기기 위해 해변을 뛰어다녔다고 전하자, 절친들은 "옛날 창열이 모습 그대로다, 피는 못 속인다"며 폭소를 터뜨린다. 한편, 김주환 군은 김창열에게 "아빠가 혼자 다 짊어지려 하지 않았으면 좋겠다"는 진심을 전해 뭉클함을 더한다.

한편, 김창열의 또 다른 절친 가수 임창정이 MC 박경림도 몰랐던 '몰래 온 손님'으로 기습 등장해 히트곡 메들리에 신곡까지 이어가며 현장을 들썩이게 한다. 임창정은 신인 가수 시절, 이미 톱스타였던 김창열과 성대현이 자신을 챙겨준 일화를 고백하며 고마움을 전한다. 또한 김창열과 함께 한강에서 부모님 이야기를 나누며 부둥켜안고 울었던 추억을 전하며 진한 우정을 드러낸다.

절친들과 함께 스타의 인생 한 편을 들여다보는 시간, 채널A '절친 토큐멘터리 ? 4인용식탁'은 매주 월요일 저녁 8시 10분에 방송된다.

lyn@sportschosun.com

