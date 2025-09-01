스포츠조선

故 오요안나 곧 1주기인데..유촉 “MBC 묵묵부답” 다시 싸움 나선다

기사입력 2025-09-01 13:52


故 오요안나 곧 1주기인데..유촉 “MBC 묵묵부답” 다시 싸움 나선다

[스포츠조선닷컴 박아람 기자] 직장 내 괴롭힘으로 인해 극단적인 선택을 했다는 의혹이 제기된 고(故) 오요안나 전 MBC 기상캐스터의 유족이 MBC를 상대로 본격적인 투쟁에 나선다.

고인의 친오빠 오 씨는 지난 8월 31일 개인 계정을 통해 장문의 입장문을 올리고 "MBC가 끝내 묵묵부답으로 일관한다면 1주기를 앞두고 추모 주간을 선포하고 행동에 나서겠다"고 밝혔다.

오 씨는 "그동안 저희는 시민단체 '엔딩크레딧'과 '직장갑질119'와 함께 MBC에 요구안을 전달하고, 문제 해결을 촉구해왔다"며 "MBC는 임원 회의에서 논의 후 답변하겠다고 했지만, 지금까지 아무런 연락도, 의지도 보이지 않고 있다"고 주장했다.

그는 "오는 9월 3일 '방송의 날'에는 추모 주간 투쟁 연대 호소문을 발표하고, 8일에는 기자회견을 열 예정"이라며 "9월 15일 1주기 전까지 반드시 문제 해결의 실마리를 마련해야 한다"고 강조했다.

아울러 MBC의 공식 입장 발표 시한을 9월 2일 오후 3시로 명시하며 "연명 동참과 기자회견 참석에 많은 분들의 관심과 지지를 부탁드린다"고 호소했다.

앞서 고인의 어머니 역시 지난 8월 29일 '한겨레'와의 인터뷰를 통해 오는 9월 8일부터 서울 마포구 상암동 MBC 본사 앞에서 단식 농성을 시작하겠다고 밝혔다.

고인의 어머니는 인터뷰에서 "우리 안나가 죽었는데도 MBC는 사건을 덮으려고만 한다"며 "MBC는 유족에게 사과하고 재발 방지 대책을 내놓아야 한다"고 촉구했다.

유족 측은 오요안나씨 유족 측은 8월 22일 MBC 실무진을 만나 'MBC 사장의 공식 사과와 재발 방지 대책 발표' '오요안나 명예사원증 수여 및 사내 추모 공간 마련' '기상캐스터 정규직화' 등의 내용이 담긴 요구안을 전달했다.


한편 지난해 9월 숨진 오요안나(당시 28세)씨는 극단적인 선택을 하기 전까지 직장 내 괴롭힘에 시달렸다는 의혹이 제기됐다. 유족은 고인의 휴대폰 속 유서와 통화 내용, 메시지 등을 바탕으로 동료 직원을 상대로 민사 소송을 제기했다.

고용노동부는 지난 5월 MBC에 대한 특별 근로 감독 결과를 발표했다. 고용부는 "(고인에 관한) 조직 내 괴롭힘이 있었다"면서도 "근로기준법상 근로자로 인정되지는 않아 직장 내 괴롭힘 규정이 적용되지 않는다"고 밝혔다.

tokkig@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

57세에 첫 출산 초고령 산모..안정환·정형돈 “믿기지 않아” (화성인)

2.

가수 박군, 4개월째 방송·행사 포기한 이유…"연예인 같지 않다고 말하더라"(아침마당)

3.

[SC인터뷰] "마지막이어도 후회없이"..'엄마' 이하늬가 '애마'를 대하는 자세 (종합)

4.

[인터뷰②]준케이 "21년째 JYP 소속, 현재 직함은 대외협력이사…정직하고 바른 회사"

5.

김보성, 희귀 난치병 투병 중 "나을 수 없는 병, 모르고 살다가 죽을 것" ('조동아리')

연예 많이본뉴스
1.

57세에 첫 출산 초고령 산모..안정환·정형돈 “믿기지 않아” (화성인)

2.

가수 박군, 4개월째 방송·행사 포기한 이유…"연예인 같지 않다고 말하더라"(아침마당)

3.

[SC인터뷰] "마지막이어도 후회없이"..'엄마' 이하늬가 '애마'를 대하는 자세 (종합)

4.

[인터뷰②]준케이 "21년째 JYP 소속, 현재 직함은 대외협력이사…정직하고 바른 회사"

5.

김보성, 희귀 난치병 투병 중 "나을 수 없는 병, 모르고 살다가 죽을 것" ('조동아리')

스포츠 많이본뉴스
1.

"메시? No! 손흥민이 MLS 미래!" 세계 1티어 경제지가 인정! '프로스포츠 왕국' 美 홀린 이유, 이거였네

2.

'이런 타자가 2군에 박혀있었다고?' 대발견, 안현민과 신인왕 경쟁할 뻔 했다

3.

'LA에서도 찰칵 세리머니 펼친다' 손흥민, 역사적 홈데뷔전에 최전방 공격수로 '선발 출전'...2경기 연속 골 도전!

4.

3G 연속 선발 제외, '똑딱이' 타자에 밀려 대타도 못 나오는 굴욕의 외인...이대로 시즌 마감인가

5.

"SON의 할리우드 모먼트가 임박했다!" 손흥민 오전11시45분 안방 데뷔전→美매체 뜨거운 관심 "유튜브 구독자 70%↑ 8월 북미서 가장 많이 팔린 유니폼"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.