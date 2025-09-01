스포츠조선

힐링 드라마의 반전, ‘여행대드’ 시즌2 요구 쇄도→해외 방영 확정

기사입력 2025-09-01 15:11


[스포츠조선 조민정 기자] 채널A 토일드라마 '여행을 대신해 드립니다'가 지난달 31일 종영한 가운데, 작품에 대한 여운이 이어지고 있다. 따뜻한 힐링을 안방에 전하며 마무리한 동시에 시즌2 제작 요청이 폭발적으로 쏟아지고 있어 이례적인 '종영 후 역주행' 현상을 만들어내고 있다.

'여행을 대신해 드립니다'는 아이돌 출신 리포터가 의뢰받은 여행을 대신 다녀오며 진정한 성공과 삶의 의미를 깨닫는 과정을 담은 힐링 트립 감성극. 자극적인 전개 대신 사람 냄새 나는 이야기와 아름다운 영상미로 '무공해 디톡스 드라마'라는 호평을 이끌며 시청자들의 '인생 드라마'로 등극했다. 매주 주말 월요병을 잊게 해줬다는 반응이 이어졌다.

특히 종영 직후 온라인 커뮤니티에는 "오구엔터 식구들 보내기 아쉽다", "각자의 여행 이후 이야기가 궁금하다", "시즌2 제발 만들어달라"는 글이 폭주하고 있다. 마지막 회에서 유준상이 교도소에서 온 의문의 편지를 받는 열린 결말이 새로운 이야기를 암시하며 시즌2 기대감을 폭발시켰다.

국내를 넘어 해외에서도 반응은 뜨겁다. 글로벌 OTT VIKI에서 높은 평점을 기록 중이며, 내년 일본 방영까지 확정돼 해외 팬덤까지 끌어안았다. 드라마 공개 후 해외 촬영 제안이 쏟아졌고, 제작 지원을 아끼지 않았던 지자체에서도 시즌2 문의가 이어지고 있다는 후일담까지 전해졌다.

연출 강솔 감독과 주연 배우들 역시 제작발표회 당시 시즌2에 긍정적인 의사를 비친 바 있다. 업계 관계자는 "자극적인 소재가 난무하는 가운데 착한 드라마도 충분히 통할 수 있다는 걸 증명했다. 화제성과 팬덤을 동시에 잡은 만큼 시즌2 요청 쇄도는 긍정적인 동력이 될 수 있다"고 전했다.

시청자들에게 지친 일상 속 '쉼표'를 선물한 '여행을 대신해 드립니다'. 팬들의 간절한 염원이 실제 시즌2 제작으로 이어질 수 있을지 이목이 집중된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



