"생명을 살릴 수 있다면'…김나영, 10년 전 등록한 '조혈모세포' 기증…

[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 김나영이 조혈모세포를 기증하며 나눔을 실천했다.
조혈모세포가 타인과 일치할 확률은 극히 낮아 국내에서도 일치자는 10명 이내였던 것으로 알려졌다. 김나영은 "제 피가 필요한 분이 나타났다는 사실이 제게도 큰 행운이고 너무 기쁘다"며 흔쾌히 기증을 결정했다.
그러면서 "제가 힘들 때 진짜 말도 안 되게 많은 응원들을 받았다. 그 응원들로 여태 살아온 거라는 생각을 한다. 그 수많은 응원들을 흘려보낸다. 수혜자님에게 조혈모세포와 함께 제게 고여있던 행복도 사랑도 복도 응원도 기쁨도 모두 나눠드린다"고 전했다.
이어 "혹시 행운의 편지를 받고 용기 내시려 하는 분들이 있다면 이 말을 꼭 전하고 싶다. 이 나눔은 저에게 가장 기쁘고 행복한 일 중 하나였다"라며 조혈모세포 기증에 대한 관심과 참여를 당부했다.
조혈모세포 이식은 백혈병, 재생불량성 빈혈 등 난치성 혈액 질환 치료에 쓰인다. 실제 이식으로 이어질 확률은 등록자 대비 10% 남짓에 불과한 것으로 전해진다.
