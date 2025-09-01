"생명을 살릴 수 있다면'…김나영, 10년 전 등록한 '조혈모세포' 기증…

스포츠조선

[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 김나영이 조혈모세포를 기증하며 나눔을 실천했다.

김나영은 8월 31일 자신의 유튜브 채널 '김나영의 nofilterTV'에 '조혈모세포 기증 브이로그(10년을 기다려 받은 행운의 편지)'라는 제목의 영상을 올렸다.

이 영상에는 조혈모세포 기증 과정이 담겼다. 김나영은"10여 년 전 우연한 기회로 기증 희망자로 등록했는데 최근 조혈모세포은행에서 제 유전자와 일치하는 환자가 있다는 편지를 받았다"며 뜻깊은 사연을 알렸다.

조혈모세포가 타인과 일치할 확률은 극히 낮아 국내에서도 일치자는 10명 이내였던 것으로 알려졌다. 김나영은 "제 피가 필요한 분이 나타났다는 사실이 제게도 큰 행운이고 너무 기쁘다"며 흔쾌히 기증을 결정했다.


이어 환자복을 입고 채집 과정을 직접 공개하며 "평생 한 번밖에 할 수 없는 귀한 기회라고 한다. 제 피가 누군가의 생명을 살릴 수 있다면 충분히 해볼 만한 가치가 있다"고 말해 눈길을 끌었다.

기증 후 김나영은 인스타그램을 통해 한 번 더 소감을 밝혔다. "저는 이름도 얼굴도 모르는 사람을 힘껏 응원할 수 있다는 게 이렇게 행복한 일인지 몰랐다"는 김나영은 "나눌 수 있다는 것이 이렇게까지 감사하고 기쁜 일인지도 몰랐다"고 했다.

그러면서 "제가 힘들 때 진짜 말도 안 되게 많은 응원들을 받았다. 그 응원들로 여태 살아온 거라는 생각을 한다. 그 수많은 응원들을 흘려보낸다. 수혜자님에게 조혈모세포와 함께 제게 고여있던 행복도 사랑도 복도 응원도 기쁨도 모두 나눠드린다"고 전했다.

이어 "혹시 행운의 편지를 받고 용기 내시려 하는 분들이 있다면 이 말을 꼭 전하고 싶다. 이 나눔은 저에게 가장 기쁘고 행복한 일 중 하나였다"라며 조혈모세포 기증에 대한 관심과 참여를 당부했다.


조혈모세포 이식은 백혈병, 재생불량성 빈혈 등 난치성 혈액 질환 치료에 쓰인다. 실제 이식으로 이어질 확률은 등록자 대비 10% 남짓에 불과한 것으로 전해진다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

