스포츠조선

‘대스타’ 염혜란, 과거 생활고 고백 “비닐봉지·김밥 알바로 생계”

기사입력 2025-09-01 15:49


‘대스타’ 염혜란, 과거 생활고 고백 “비닐봉지·김밥 알바로 생계”

‘대스타’ 염혜란, 과거 생활고 고백 “비닐봉지·김밥 알바로 생계”
- 9월 3일 수요일 밤 9시 MBC <손석희의 질문들>, '오누이 대화'로 따뜻한 웃음.

- 첫 회 문형배 재판관에 이은 <질문들> 만의 손님들로 시청자들 큰 호응.

[스포츠조선닷컴 박아람 기자] '폭싹 속았수다'의 배우 염혜란이 손석희와 만났다. 생애 첫 TV 토크쇼다. 두 사람은 첫 만남에도 마치 오누이처럼 정겨운 분위기를 만들어냈다. 실제로 염혜란이 긴장을 풀고 싶다며 진행자인 손석희에게 "혜란이라고 불러달라"고 했던 것. 시즌1 당시 손석희가 배우 윤여정에게 농담했던 것을 패러디한 것이기도 했다. 이에 대한 손석희의 반응은 방송에서 확인할 수 있다.

이날 염혜란은 자신의 연기관이 형성돼왔던 연극무대 시절부터, 최근작인 '폭싹 속았수다'에 대한 감정 등 75분 동안 배우 염혜란의 모든 것을 진솔하게 털어놓았다. 손석희는 그를 '마치 오늘만 사는 것처럼 연기하는', '조연을 주연으로 만드는' 배우라고 평했다. 때로는 애잔하게, 때로는 격렬하게 폭발하는 염혜란의 연기를 보면 그런 평가가 당연해 보인다.

한창 어려웠던 무대 시절에 비닐 봉지 아르바이트와 김밥 만들기로 버텨냈던 사연을 얘기할 때는 객석이 모두 숙연해지기도 했다고.

특히 함께 공연했던 배우 오정세와 라미란, 정해균 등의 염혜란에 대한 후일담과 응원도 방송을 탄다. 이들의 한결같은 평가는 '어떤 작품이든 꼭 염혜란을 위해 있는 배역처럼 연기한다'는 것. <질문들> 제작진은 '시청자들께서 방송 내내 염혜란이란 배우에 대한 공감이 점점 깊어짐을 느낄 수 있을 것'이라며, '특히 진행자가 개인적으로도 꼭 만나보고 싶어 했던 출연자여서 그런지 첫 회인 문형배 재판관과의 케미 못지않은 흥겨움이 있었다'고 전했다.

MBC '손석희의 <질문들>'은 시즌3을 맞아 지난주 첫 회에서 문형배 재판관과의 대담으로 큰 화제를 불러왔다. 이번 염혜란 배우와의 대담은 물론 이후에도 <질문들>에서만 볼 수 있는 손님들이 연속으로 이어질 예정이어서, 매주 발표되는 게스트에 방송가에서도 관심이 높다.

'손석희의 <질문들>' 염혜란 편의 방송은 9월 3일 수요일 밤 9시다.

tokkig@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] ‘돌싱글즈4’ 제롬♥베니타 결별…“서로의 길 응원, 이제 따로 응원”[전문]

2.

양준혁 "서울에 빌딩 샀으면 서장훈 넘었다"...50억 날린 사업실패 고백

3.

이선희, '배임 혐의' 벌금형 후 첫 근황…더 어려진 동안 외모

4.

도경완, '서브 논란' 후 ♥장윤정과 첫 근황...'낮술+삼겹살' 달콤한 부부데이트

5.

팽현숙♥최양락, 석탑 때문에 땅 샀는데..“그냥 땅만 산 사람 됐다”

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] ‘돌싱글즈4’ 제롬♥베니타 결별…“서로의 길 응원, 이제 따로 응원”[전문]

2.

양준혁 "서울에 빌딩 샀으면 서장훈 넘었다"...50억 날린 사업실패 고백

3.

이선희, '배임 혐의' 벌금형 후 첫 근황…더 어려진 동안 외모

4.

도경완, '서브 논란' 후 ♥장윤정과 첫 근황...'낮술+삼겹살' 달콤한 부부데이트

5.

팽현숙♥최양락, 석탑 때문에 땅 샀는데..“그냥 땅만 산 사람 됐다”

스포츠 많이본뉴스
1.

"교통사고 나서 죽어라" 14승 투수 향한 선넘는 폭언과 욕설…선수·가족은 감정 쓰레기통이 아니다 [SC시선]

2.

아깝다, 골대강타! 손흥민, '유효슈팅 2회+기회창출 2회' 맹활약에도 LA 홈 데뷔전서 침묵...LAFC, 샌디에이고에 1-2 역전패

3.

韓 축구 '최고의 골잡이' 독일 분데스리거로 재탄생!…이적료 326억→오는 2030년까지 계약

4.

'SON 콘서트' 같았던 손흥민의 LA 홈 데뷔전...'골대 강타' 불운 속 아쉬운 '침묵'

5.

"한국 마무리 투수의 전설이자, 국제 위상 상징적 인물" 은퇴 앞둔 레전드, 일구대상 영예까지

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.