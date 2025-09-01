'비밀일 수밖에' 장영남 "성소수자 엄마 캐릭터? 처음 대본 읽고 특별하…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 장영남이 영화 '비밀일 수밖에'에서 성소수자인 엄마 캐릭터를 연기한 소감을 전했다.
10일 개봉하는 '비밀일 수밖에'는 말 못할 비밀을 간직한 교사 정하의 집에, 캐나다 유학생 아들 진우가 여자친구 제니와 함께 예고 없이 찾아오며 시작된다. 이어 제니의 부모까지 한국을 방문하면서, 서로 다른 두 가족이 한 지붕 아래 모여 벌어지는 낯설고도 불편한 동거를 통해 가족, 그리고 '비밀'에 대한 이야기를 그려낸 작품으로, 영화 '기생충' 시나리오 윤색에 참여한 김대환 감독이 메가폰을 잡았다.
장영남은 비밀을 간직한 교사 정하 역을 맡았다. 그는 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "차지현 대표님이 제작한 작품이어서 절 추천해 주셨다"며 "이번 작품을 계기로 김대환 감독님을 처음 만나 뵙게 됐다"고 전했다.
극 중에서 성소수자 엄마 캐릭터를 연기한 소감도 전했다. 장영남은 "시나리오를 처음 받았을 때 정하가 사랑하는 사람이 특별하다고 느꼈다. '만약 내 엄마가 그러면 어떨까'하고 뒷 이야기가 궁금해지더라. 그간 연기한 엄마 캐릭터는 자식을 위해 희생하고, 걱정하는 캐릭터였다면 정하는 엄마이지만 또 하나의 인격체로서 살아가는 사람이구나 했다"고 말했다.
