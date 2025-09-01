스포츠조선

"오면 가둬버리겠다"…BTS 정국, 자택 침입에 강력 경고[SC이슈]

기사입력 2025-09-01 16:27


"오면 가둬버리겠다"…BTS 정국, 자택 침입에 강력 경고[SC이슈]
정국. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 정국이 최근 연이어 발생한 자택 침입 사건과 관련해 따끔하게 경고했다.

정국은 1일 자신의 생일을 맞아 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 라이브 방송을 진행했다. 특히 이날 라이브방송에서 최근 겪은 자택 침입 피해를 언급해 눈길을 끌었다.

"제가 집에서 (무단 침입한 사람을) CCTV로 다 보고 있었다"는 정국은 "경찰 분들께서 오시는 소리가 나니까 지하주차장에서 문을 열려고 하더라"며 "제가 다 지켜보고 있었는데 본인이 나랑 친구라고 하더라. 아미(방탄소년단 공식 팬덤)들이 다 가족이고 친구가 맞기는 한데, 그냥 안타까웠다"고 당시를 회상했다..

이어 "절 응원해주는 건 너무 고맙지. 그런데 집에 (무단으로 찾아)와서 그게 뭐야"라며 답답한 심경을 전했다. 그러면서 "찾아오면 제가 가둬버릴 거다. 오면 기록이 되니까 증거가 다 확보돼서 그냥 경찰서에 끌려가는 것"이라고 강조했다.

또 "오지 마시라 제발. 저희 집 주차장에 잘못 발을 들이면 제가 열어주지 않는 한 못 나간다. CCTV도 다 있고 저도 다 보고 있다. 경찰서로 가시고 싶지 않으시면 들어오지 마시라"고 재차 경고했다.

서울 용산경찰서에 따르면, 지난달 30일 오후 11시 한국 국적 40대 여성이 정국이 거주하는 서울 용산구 자택 주차장에 무단으로 침입했다. 이 여성은 CCTV를 통해 상황을 확인한 보안요원의 신고로 현행범 체포됐다.

조사 과정에서 "친구 집인 줄 알고 들어갔다"고 진술하고 이후 혐의를 인정한 것으로 알려졌다. 경찰은 여성을 불구속 입건해 정확한 범행 동기를 조사 중이다.

정국이 자택 침입 피해를 겪은 것은 이번이 처음이 아니다. 지난 6월에도 중국 국적 30대 여성이 정국의 자택 현관 비밀번호를 여러 차례 입력하다 경찰에 붙잡혔고, 해당 여성은 "전역한 정국을 보기 위해 한국에 왔다"고 진술했다. 경찰은 이 여성을 주거침입 미수 혐의로 불구속 송치했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] ‘돌싱글즈4’ 제롬♥베니타 결별…“서로의 길 응원, 이제 따로 응원”[전문]

2.

양준혁 "서울에 빌딩 샀으면 서장훈 넘었다"...50억 날린 사업실패 고백

3.

이선희, '배임 혐의' 벌금형 후 첫 근황…더 어려진 동안 외모

4.

도경완, '서브 논란' 후 ♥장윤정과 첫 근황...'낮술+삼겹살' 달콤한 부부데이트

5.

팽현숙♥최양락, 석탑 때문에 땅 샀는데..“그냥 땅만 산 사람 됐다”

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] ‘돌싱글즈4’ 제롬♥베니타 결별…“서로의 길 응원, 이제 따로 응원”[전문]

2.

양준혁 "서울에 빌딩 샀으면 서장훈 넘었다"...50억 날린 사업실패 고백

3.

이선희, '배임 혐의' 벌금형 후 첫 근황…더 어려진 동안 외모

4.

도경완, '서브 논란' 후 ♥장윤정과 첫 근황...'낮술+삼겹살' 달콤한 부부데이트

5.

팽현숙♥최양락, 석탑 때문에 땅 샀는데..“그냥 땅만 산 사람 됐다”

스포츠 많이본뉴스
1.

"교통사고 나서 죽어라" 14승 투수 향한 선넘는 폭언과 욕설…선수·가족은 감정 쓰레기통이 아니다 [SC시선]

2.

아깝다, 골대강타! 손흥민, '유효슈팅 2회+기회창출 2회' 맹활약에도 LA 홈 데뷔전서 침묵...LAFC, 샌디에이고에 1-2 역전패

3.

韓 축구 '최고의 골잡이' 독일 분데스리거로 재탄생!…이적료 326억→오는 2030년까지 계약

4.

'SON 콘서트' 같았던 손흥민의 LA 홈 데뷔전...'골대 강타' 불운 속 아쉬운 '침묵'

5.

"한국 마무리 투수의 전설이자, 국제 위상 상징적 인물" 은퇴 앞둔 레전드, 일구대상 영예까지

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.