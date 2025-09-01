'비밀일 수밖에' 류경수 "이번엔 힘 빼고 연기, '야당'→'노이즈'와 …

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 류경수가 영화 '비밀일 수밖에'를 통해 새로운 연기 변신을 선보인 소감을 전했다.
10일 개봉하는 '비밀일 수밖에'는 말 못할 비밀을 간직한 교사 정하의 집에, 캐나다 유학생 아들 진우가 여자친구 제니와 함께 예고 없이 찾아오며 시작된다. 이어 제니의 부모까지 한국을 방문하면서, 서로 다른 두 가족이 한 지붕 아래 모여 벌어지는 낯설고도 불편한 동거를 통해 가족, 그리고 '비밀'에 대한 이야기를 그려낸 작품으로, 영화 '기생충' 시나리오 윤색에 참여한 김대환 감독이 메가폰을 잡았다.
류경수는 캐나다 유학 중에 예고도 없이 엄마 정하를 찾아온 아들 진우를 연기했다. 그는 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "그동안 '야당'이라던지 '노이즈'라던지 다수의 작품에서 캐릭터적으로 강렬하게 보여야 했다"며 "이번 작품에선 힘을 빼고 연기해야 해서 반발자국 뒤로 빠져서 연기하는 모습을 보여드리면 중재자이자 지지자 같은 느낌을 줄 수 있지 않을까 싶었다. 작품을 촬영하면서 선배들이 많은 응원과 독려를 해주셔서 크게 어렵지 않았다"고 말했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com