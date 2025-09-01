‘부코페’ 개막 3일 만에 부산 발칵…K-코미디 진수 폭발

|
[스포츠조선닷컴 김수현기자] 아시아를 대표하는 코미디 축제인
부산시민회관 소극장에서 열린 김영희, 정범균의 '소통왕 말자할매 SHOW'도 폭소 가득한 무대로 관객들의 큰 호응을 얻었다. 국내 최고의 '소통왕'으로 불리는 개그우먼 김영희는 말자할매로 완벽 변신해 육아, 가족 등 일상 속 고민을 담은 포스트잇 질문지를 통해 관객들과 시원하고 화끈하게 소통했다. 그녀는 재치 넘치는 입담과 진심 어린 조언을 특유의 사투리로 풀어내며 분위기를 최고조로 끌어올렸고 '역시는 역시'라는 말처럼 공연 현장은 말 그대로 웃음의 향연이었다. 웃은 만큼 지불하는 '개그페이' 방식이 도입된 이번 공연에선 무려 1,100번 웃은 관객이 등장해 '부코페' 역사상 최다 웃음 기록을 경신했다.
가장 솔직하고 세련된 코미디쇼, 스탠드업 코미디 '서울코미디올스타스 1st' 공연의 김동하, 손동훈, 송하빈, 김주환, 문지완은 부산은행 본점에서 다양한 연령대의 성인 관객들에게 농익은 웃음을 선사했다. 이들은 분장, 음향, 소재의 제한 없이 오로지 마이크 하나와 입담만으로 관객들을 사로잡았으며, 아슬아슬하게 넘나드는 19금 스탠드업 코미디로 도파민을 폭발시켰다. 멤버들은 적재적소의 입담으로 종교, 연애 등 다양한 주제 속에서 관객들과 소통하며 객석을 뜨겁게 달궜다.
KT&G 상상마당 부산 라이브홀에서는 2일간에 걸쳐 '최강 일본 개그쇼'가 펼쳐졌다. 일본 최대 규모의 코미디 기획사 요시모토흥업의 대표 코미디언 토니카쿠, 웨스-P, 이치가와 코이쿠치는 한국어로 공연을 진행하며 1시간 동안 관객들과 직접 소통해 무대를 웃음으로 가득 채웠다. 토니카쿠는 하의 속옷만 입은 채 등장해 알몸 포즈 5종을 비롯해 관객들의 요청에 따라 즉석 포즈를 선보였다. 웨스-P는 상상을 초월하는 방구 퍼포먼스를, 이치가와 코이쿠치는 기상천외한 테이블보 빼기 챌린지로 이목을 사로잡았다. 챌린지가 성공할 때마다 객석에서는 뜨거운 환호와 박수가 터져 나왔다. 특히 오늘 공연에는 후지TV 계열 준키국인 센다이방송이 토니카쿠를 취재하기 위해 직접 부산을 찾아 눈길을 끌었다.
이처럼 '부코페'는 8월 29일(금) 개막을 시작으로 3일동안 수 많은 관객들에게 웃음을 선사하며 K-코미디의 진수를 선보이고 있다. 개막공연을 비롯해 '개그콘서트', '사랑하기 위해 전학왔습니다만?' 등 인기 공연들이 매진 기록을 세우며 대표 코미디 축제임을 입증한 '부코페'는 개막 2주 차에도 웃음 출몰 주의보를 발령하며 부산 전역을 들썩이게 할 예정이다.
한편, 오늘(1일) 오전 11시에는 '코미디 세미나'가 진행된다. 또 이번 주에는 극장 공연 '희극상회', '서울코미디올스타스 2st', 코미디 스트리트, 북콘서트, 'MICF 로드쇼 in 부산', 오픈 콘서트 등 다양한 프로그램이 이어지며 제13회 '부코페'는 오는 7일(일)까지 부산 전역에서 열린다.
shyun@sportschosun.com